Atlético Bucaramanga buscará la primera victoria en la Liga Águila II de 2019 cuando enfrente hoy, a partir de las 8:00 p.m., a Cúcuta Deportivo, en un encuentro donde los ‘Leopardos’ esperan, además, despejar las dudas futbolísticas.

Mientras que el Atlético arriba a la quinta fecha del certamen con dos puntos de 12 posibles y 10 fechas sin ganar, sumando seis del primer semestre, Cúcuta llega con siete unidades en el campeonato, producto de dos victorias, un empate y una derrota.

Los ‘motilones’ tuvieron un prometedor inicio de campeonato, pero en las recientes dos jornadas bajaron el rendimiento, al caer goleados ante Envigado y ceder un empate en casa frente a Once Caldas.

Para Bucaramanga será indispensable ajustar las piezas en la zaga, teniendo en cuenta que ha cometido errores que pagó caro, más allá del orden táctico evidenciado, pero especialmente deberá mostrar argumentos ofensivos para acabar con la sequía de triunfos.

Y es que a la hora de generar volumen de juego y concretar las ocasiones que genera, Bucaramanga es un equipo inofensivo, que le cuesta demasiado vulnerar a los rivales.

Cúcuta, en cambio, tiene más peso en el ataque, pero también presenta falencias defensivas, que pueden ser aprovechadas por los jugadores del Atlético.

“Estoy preocupado porque no ganamos, pero no desesperado. Seguimos cometiendo errores que el rival nos cobra, pero cuando tenemos para marcar no aprovechamos. Tenemos la fe y la esperanza de que vamos a sacar esto adelante”, indicó Hernán Torres, entrenador del Atlético Bucaramanga.

Debido a los malos resultados, para este encuentro el conjunto ‘Leopardo’ tendría varias novedades en su nómina, entre ellas los regresos de Sherman Cárdenas y Elkin Blanco, quienes estaban lesionados, y los estrenos de los extranjeros Steve Makuka, defensor central, y Jean Paul Pineda, delantero.

De esta manera, el cuadro santandereano formaría con: Christian Vargas; Hárold Gómez, Camilo Mancilla, Steve Makuka, Marvin Vallecilla; Elkin Blanco, Alejandro Bernal, Sherman Cárdenas, John Pérez; Jean Paul Pineda y Sergio Romero.

Con relación a los refuerzos, el DT búcaro sostuvo que “el presupuesto se acabó para traer jugadores, se hizo lo máximo para traer jugadores, pero por diferentes motivos no se dieron. Bucaramanga no escatimó esfuerzos para traer futbolistas”

En la temporada pasada, Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo se enfrentaron en dos oportunidades. En el primer cotejo, disputado en Cúcuta, los locales se impusieron 3-2, mientras que en la ‘Ciudad Bonita’ el ‘Leopardo’ ganó 1-0.