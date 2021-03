Aunque el funcionamiento y los resultados acompañan al Atlético Bucaramanga, tiempo para celebrar no hay, porque el objetivo de clasificar entre los ocho mejores de la Liga BetPlay exige aún más esfuerzo.

Así lo confirma el entrenador búcaro, Luis Fernando Suárez, quien a pesar de registrar al mando del equipo 11 puntos de 15 posibles , con un rendimiento del 73,3 %, prefiere pensar en lo que falta para lograr el objetivo.

“Yo no pienso en lo que hemos hecho, pienso en el próximo partido, de nada vale estar con un rendimiento tan alto y no lograr la clasificación, lo único que pienso es que debemos olvidarnos rápido de las cosas, lo único que me importa hoy es Millonarios”, dijo el entrenador antioqueño al frente del ‘Leopardo’.

Precisamente, en las aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda de la Liga BetPlay, el cuadro santandereano se juega un partido clave ante Millonarios, hoy, desde la 8:10 p.m., en el estadio El Campín de Bogotá.

El Atlético acumula 19 puntos en 13 partidos disputados, cuatro menos que los capitalinos, quienes ocupan la octava posición.

Una victoria sería determinante para el cuadro bumangués, que en la actual temporada ha mostrado su mejor faceta contra los clubes grandes, teniendo en cuenta que derrotó a Cali y Nacional, además de rescatar empates en sus visitas a América y Junior.

Desde el funcionamiento, el Atlético se ha fortalecido en la zona defensiva, con un elenco más compacto en sus líneas y que otorga pocos espacios al rival.

El portero Juan Camilo Chaverra también ha sido importante y en materia ofensiva, aunque el gol ha aparecido, sin necesidad de generar demasiadas ocasiones, sí ha tenido falencias a la hora de administrar el balón.

Y es que por momentos busca jugar a un ritmo muy intenso y lo que demanda el partido es mayor calma y posesión para atacar en el momento justo.

“A veces somos muy intensos y queremos ir a un ritmo fuerte, pero no todo es velocidad en el fútbol, a veces es sorpresa, en el fútbol no siempre se tiene que jugar en quinta y sexta velocidad, hay que bajar a tercera y segunda por momentos”, explicó el entrenador Suárez, tras la victoria 1-0 sobre Cali.

Para este juego, Juan Camilo Chaverra será el dueño del arco del Bucaramanga. Juan Pablo Zuluaga, Andrés Correa, José Cuenú y Elvis Mosquera continuarían como titulares en defensiva.

Michel Acosta y Jhon Hernández serían los volantes de marca, mientras que Santiago Montoya estaría encargado de generar fútbol, junto a Álvaro Meléndez y Jhonier Viveros. Brayan Fernández comandaría el ataque.