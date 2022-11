Entrevista: Auli Oliveros, el santandereano que brilla en Águilas Doradas

Las gambetas y asistencias de Auli Oliveros se están tomando las portadas de los medios de comunicación, los comentarios en las redes sociales y las retinas de los aficionados que siguen la Liga BetPlay II.

Y es que no es para menos, pues el futbolista santandereano, que ha pasado por equipos como Atlético Bucaramanga, Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe, la está ‘rompiendo’, como se dice en el mundo del fútbol.

Sus asistencias han contribuido a que Águilas Doradas sea, a día de hoy, líder del Grupo B en la Liga con seis puntos y esté soñando con clasificar a la gran final de la competencia.

“Estoy muy feliz, contento, porque en lo futbolístico y en lo personal la vida me está sonriendo. Gracias a mi familia, a Dios, al cuerpo técnico, al ‘profe’ Leonel (Álvarez) y a mis compañeros que me han brindado la confianza, y todo eso se ve reflejado en el terreno de juego”, expresó el futbolista santandereano, en entrevista exclusiva con esta redacción.

¿Cómo se siente de ser el único santandereano brillando en los cuadrangulares?

Estoy muy motivado porque sé que soy el único santandereano que está jugando seguido en los cuadrangulares. Eso me motiva mucho, me inspira a hacer bien las cosas, para dejar en alto el nombre de mi ciudad y mi departamento”.

¿Cómo ve su futuro en el fútbol?

Gracias a Dios soy el máximo asistidor en Colombia. De cara al futuro han salido algunos rumores, pero no me dejo llevar por eso. Estoy enfocado en los cuadrangulares y en ser campeón con este equipo, que es lo que quiero.

¿Cómo está Águilas Doradas para los cuadrangulares?

Veo al equipo muy motivado. El ‘profe’ nos transmite el mensaje del juego que quiere, ser muy ordenados, cuando tengamos el balón debemos disfrutar.

¿Cuál es la clave para su buen rendimiento?

Creo que la clave está fuera de la cancha, porque gracias a Dios he madurado más. He sabido que debo destacarme más, aportar más y estar juicioso. El ‘profe’ se da cuenta de eso y me brinda la confianza. Ya son 16 o 17 partidos como titular, entonces cuando las cosas están saliendo bien, todo fluye, creo que es la confianza que me dan.

¿A qué rival del otro grupo ve muy fuerte?

Creo que está muy fuerte el Pereira, aparte que tienen una hinchada buenísima. Juegan bien y gana, veo a ese equipo muy fuerte para pelear la final.

¿Cómo está su situación contractual?

Llegué a mitad de año a préstamo por un año, en Santa Fe rescindí contrato. Gracias a Dios me ha ido muy bien y al mes de llegar me compraron de una. Mis derechos deportivos son de Águilas Doradas hasta el 2025.

¿En dónde se ve de cara al presente cercano?

Me veo fuera del país. Pienso que estoy haciendo bien las cosas y reuniendo méritos para salir en búsqueda de otros horizontes. Yo quiero volver a jugar en el Bucaramanga, más adelante, puede ser finalizando mi carrera. Quiero volver a vestir esa camiseta.

¿Qué ha significado compartir con jugadores de tanta experiencia como Orlando Berrío y Marco Pérez?

Me exigen bastante, saben que puedo dar muchísimo más. Siempre me hablan bastante, me dan consejos, me apoyan. Ellos saben que puedo brindar más al equipo.

¿Contra qué equipo le gustaría jugar una posible final?

Con Independiente Santa Fe.

¿Quedó alguna ‘espinita’ clavada?

La verdad sí.

¿Qué pasó en Santa Fe?

Me entrenaba muy bien en Bogotá, marcaba la diferencia, pero los técnicos no me daban la oportunidad. También por eso me desmotivé y fuera de la cancha hacía cosas que no debía hacer, era muy inmaduro. Fue un momento duro de mi vida, pero mi mamá siempre estuvo conmigo y fue la que me ayudó, me levantó. Fue un proceso bonito porque aprendí bastante y es lo que hoy en día me ha llevado a tener esta madurez y a ser una de las figuras del fútbol colombiano.

¿Cómo fue superar ese mal momento?

La mente siempre juega una mala pasada. Uno se desvía un poco y gracias a Dios me pasaron cosas a temprana edad, y supe salir de ellas. Tuve charlas con la psicóloga de Santa Fe y me ayudó mucho. También mi mamá y mi papá, me apegué mucho a Dios, me volví una persona más tranquila.

¿Cómo es Leonel Álvarez como técnico?

El ‘profe’ es muy estricto. Desde que llegué a la institución me ha exigido todos los días, en todos los partidos. Es una persona normal, buena persona, hace chistes, pero cuando es trabajando y en los partidos es muy serio. Toca caminarle derechito al ‘profe’ (risas).

¿Qué tal su paso por Atlético Bucaramanga?

Fue una experiencia bonita porque alcancé a debutar con el equipo del que soy hincha, al que amo, pero por razones extrafutbolísticas no se llegó a un acuerdo con la gerencia en ese entonces. Yo nunca pedí más dinero, como mucha gente pensó, eran otras cosas. Me tocó salir, pero sí falta que apoyen más al jugador santandereano en el Atlético Bucaramanga.

¿Cómo ve la situación del fútbol santandereano?

El problema siempre ha sido el apoyo. Hay exceso de talento, pero falta gente que crea en eso. A los jugadores les toca solos, no los ayudan, es muy duro. Hablo con compañeros y lo único que me dicen es que quieren irse, cuando debería ser al contrario y tendrían que querer estar allá. Pero no es culpa de ellos, lo es de las personas que tienen los recursos, pero que solo quieren lucrarse ellos mismos. Ojalá algún día se pueda cambiar eso.

¿Quién es su favorito para el Mundial de Catar?

Mi equipo para el Mundial es Argentina, porque mi hermano es hincha de Messi. Creo que él lo merece y sería muy bueno para el fútbol.