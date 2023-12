Carlos Bacca le respondió al médico que le dijo que no podía seguir jugando como profesional

“Nadie sabe lo que he vivido. Me vine de Europa porque mi mamá me quería ver en Junior, hoy es el primer día que lloro por ella. No pude cumplirle antes porque ya está en el cielo”, dijo el goleador en medio del llanto.

Después de aquella afirmación, Bacca siguió siendo tendencia al asegurar que un médico del equipo juniorista le expresó meses atrás que no podía seguir jugando fútbol luego de sufrir, según el galeno Javier Fernández, una lesión en la rodilla y catalogada como “irreversible”. Ante eso, se pensó en que tendría un retiro forzoso.

Lea también: ¿Lo recuerda? Hace 26 años Atlético Bucaramanga clasificó a la Copa Libertadores

“Carlos tiene una lesión irreversible en su rodilla derecha, es un desgaste, permite correr, saltar, brincar, pero la velocidad de reacción se pierde considerablemente”, dijo en su momento Javier Fernández, que tras la controversia y al indicar que había sido malinterpretado renunció a su cargo.

Tras la conquista con Junior, Bacca aseguró: “Cada uno da lo que tiene el corazón. Respeto las declaraciones del doctor, a día de hoy estoy esperando que se disculpe”.