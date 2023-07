¡Comenzó la Liga! Junior, Independiente Medellín y Millonarios no ganaron

Las victorias de Atlético Bucaramanga, Atlético Huila y Águilas Doradas marcan el inicio de la Liga BetPlay II de 2023, en la que Junior tuvo un flojo debut, Medellín apenas rescató un empate de local y el campeón Millonarios igualó en casa del Pasto.

La jornada empezó el viernes 14 de julio con las victorias 3-1 de Atlético Bucaramanga contra Envigado de visitante y de Atlético Huila (2-1) frente a Unión Magdalena, en casa.

El sábado 15 de julio siguieron los juegos, con la igualdad 2-2 de Independiente Medellín ante La Equidad en el estadio Atanasio Girardot.

Luego, Águilas Doradas doblegó 1-0 con anotación de Marco Pérez a Junior de Barranquilla, que es el centro de las críticas porque jugó de local y hay mucha expectativa de lo que pueda hacer el entrenador Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez luego de la salida de Sebastián Viera y Juan Fernando Quintero.

También Millonarios estrenó su rótulo de campeón a domicilio ante Deportivo Pasto, compromiso que se saldó con una igualdad 0-0.

Este domingo se disputarán dos partidos de la primera fecha de la Liga BetPlay II de 2023 del fútbol colombiano: América vs. Tolima (5:15 p.m.) y Once Caldas vs. Nacional (7:30 p.m.).