Comesaña llama al diálogo ante anuncio de fecha para iniciar el paro de futbolistas

El pasado martes, por medio de un comunicado, los jugadores afiliados a Acolfutpro (Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, lanzaron un ultimátum después de que dirigentes de la Dimayor y la Federación Colombiana no aceptaran escucharlos.

Comienzan a darse reacciones de quienes antes no se atrevían o no tenían claridad sobre el asunto.

Este miércoles, en charla con Caracol Radio, el técnico de Junior, el uruguayo Julio Comesaña, comentó que es primordial buscar el camino de la concertación para encontrar una solución rápida al problema.

“Hasta el día de ayer -martes- todo estaba tranquilo, pero con el comunicado de la agremiación de futbolistas ya hay una posición de alerta porque hay varios días por delante. Pero no hay que dormirse y dejar pasar las horas sin buscar el diálogo, que creo que es lo que corresponde”, comentó el timonel, quien prefirió ser neutral y no tomar posición en el caso de apoyar o no el paro hasta no analizar los distintos puntos.

Las peticiones

En su escrito, los 1.177 deportistas, hombres y mujeres, “decidieron declarar el cese de actividades a partir de la fecha 20 de la Liga Águila y de la tercera de cuadrangulares del Torneo Águila (3 de noviembre de 2019) como consecuencia del incumplimiento de la FCF y Dimayor a iniciar la negociación de sus peticiones, presentadas el pasado 11 de septiembre”.

Entre los requerimientos que piden son los siguientes:

1. El calendario de las competencias profesionales, períodos de descanso y recuperación.

2. Concertar el estatuto del jugador de la FCF.

3. Concertar el código disciplinario de la FCF.

4. Concertar la minuta única de contrato de trabajo obligatoria de la FCF.

5. Un torneo profesional de fútbol femenino.

6. Pólizas complementarias de salud.

7. Horarios, intervalos y tiempo de descanso entre partidos.

8. Partido anual de la Selección Colombia de mayores en favor de Acolfutpro.

9. Participación sobre derechos de televisión.

10. Dos reuniones anuales de Acolfutpro con los(as) futbolistas de las selecciones Colombia femenina y masculina en el lugar de concentración.

11. Concertación del número de entradas para los partidos de los torneos locales y las Selecciones Colombia,

12. Adopción de protocolos contentivos de las políticas contra la discriminación, el acoso laboral y la violencia de genero.

Frente a la determinación de parar de los jugadores se han presentado diversas opiniones.