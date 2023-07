Mientras en las redes sociales y los medios de comunicación todos quieren saber la chiva de quién será el próximo técnico de Atlético Nacional, en el club tienen la idea de darle continuidad al brasileño William Amaral, por lo menos en este inicio de temporada.

Y es que el conjunto verde, en los últimos años, ha tenido buenos resultados con los técnicos interinos. Le sucedió con Alejandro Restrepo y con Hernan Darío Herrera, que gracias a sus resultados después recibieron la confianza de seguir como técnicos en propiedad.

Además, en la organización había satisfacción por lo que venía haciendo Paulo Autuori, más allá de que tenían claro que el equipo debía tener una forma de juego más atractiva para los hinchas. Por eso, su asistente técnico es el elegido para que tome las riendas del equipo en el inicio de la Liga Betplay-2.

Esa confianza se fortaleció con lo que mostró el conjunto antioqueño en el duelo amistoso frente a Millonarios, en Estados Unidos, un funcionamiento que dejó un buen sabor de boca, a pesar de la derrota por la mínima diferencia. Incluso, en ese partido estuvo presente el máximo accionista del club, Antonio José Ardila.

Antes de su renuncia, el mismo Paulo Autuori habló con él (William Amaral) y con su hijo Caio Mello para que continuaran al frente del club si así lo querían los directivos.

Activo en el banco

Durante el encuentro de Miami, a Amaral se le vio muy activo dando indicaciones desde la línea, viviendo el partido intensamente, una actitud que la hinchada le reclamaba a Autuori, al que consideraban muy pasivo en el banco.

Mientras que en la idea de juego se observó un equipo con más hombres en ataque, más valiente que el de la pasada final frente al club capitalino.

Al equipo han llegado más de 100 hojas de vida y entre ellas de entrenadores de mucho renombre y recorrido. Sin embargo, el club es claro en que será el entrenador el que deba acomodarse al proyecto deportivo y no el equipo a sus exigencias y saben que no todos los técnicos están dispuestos a eso. También piden no creer en las versiones que se lanzan en redes sociales, porque los empresarios aprovechan la cercanía que tienen con muchos periodistas para poner a sonar nombres de técnicos y jugadores que ellos ni siquiera han contemplado.

Encaja en la idea

Lo cierto es que Amaral se acomoda al perfil que buscan: líder, trabaja en equipo, empodera a la gente a su alrededor, tiene manejo de grupo y le seguirá dando salida a la cantera. Lo consideran un técnico serio, que se adapta a las políticas y lineamientos institucionales y que está comprometido en construir futuro con el club.

Viene de ser asistente de Juan Veiga en el Racing de Ferrol de España (2005), también acompañó a Fabiano Soares en la Sociedad Deportiva Compostela (2010). Así como a un campeón del mundo, el francés Didier Deschamps en el Olympique de Marsella (2011-2012).

Antes de llegar al club verde estuvo en el RM Hamm Benfica de Luxemburgo (2012-2014), periodo en el que acompañó a tres entrenadores: Carlo Weis, Rui Vieira y Paulo Gomes. Como técnico principal dirigió al SC Valenciano de Portugal en 2004, el Vilaverdense en 2012, además al Mons Calpe y el Lincoln Red Imps de Gibraltar.

En Nacional gustó que en el duelo del pasado sábado el equipo hubiera mostrado la actitud de querer ir a buscar el partido con más hombres en el área rival y que le hubiera dado la oportunidad, aunque fuera pocos minutos, a otros juveniles como Jerónimo Rodríguez y Emilio Aristizábal.

Así que si el equipo muestra una manera de juego que seduzca a su afición y se siguen dando los resultados, Amaral estará al frente de Nacional por tiempo indefinido, porque como dicen desde el club: “Los técnicos van y vienen, pero no todos encajan dentro del proyecto”.

Caio Mello será su asistente técnico

Caio Mello seguirá acompañando en este proceso a William Amaral. El hijo de Paulo Autuori ha sido un recurrente en los cuerpos técnicos del brasileño, y su mayor logro fue hacer parte del grupo de trabajo de la Selección de Brasil, campeona del Sudamericano Sub-20 de 2023. Mello tiene una muy buena aceptación dentro del plantel y es el hombre de confianza de Amaral para intentar que Nacional recupere el buen juego que exige el club, y que cuando se consigan los resultados sean producto de una manera valiente de plantear los partidos y no solo de la capacidad individual de los jugadores.