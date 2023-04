Timoleón Rueda es un nombre importante en la vida de Juan David Rueda, la joven promesa que está brillando con la camiseta de Real Santander en el fútbol profesional colombiano, pues se trata de su abuelo, quien lo llevaba a los entrenamientos cuando su familia no contaba con los recursos para hacerlo.

Con cariño y mucha alegría, Juan David recuerda todo el sacrificio que tuvo que hacer para alcanzar el profesionalismo, al que llegó el 1 de febrero de 2021 en un partido entre Real y Atlético de Cali, en el Torneo BetPlay I, de la mano del técnico José Luis García, el todavía estratega del cuadro santandereano, e Iván Garrido, aún en el cuerpo técnico.

“Fue una experiencia muy bonita y una satisfacción al decir que lo había logrado. Tuve nervios, como todo jugador, pero creo que lo hice de la mejor manera”, dijo Rueda, quien comenzó su carrera entrenando con su padre, Jhon Jairo Rueda Calero.

Sus inicios

El camino que ha recorrido en el fútbol comenzó de la mano de su padre, Jhon Jairo, el responsable de entrenarlo en sus inicios, en el conjunto Torres de Alejandría de Bucaramanga y en el barrio El Porvenir, en donde se enamoró del fútbol.

Inició en la Escuela Panamericana de Fútbol (Piedecuesta), luego fue a Liverpool de Santander, donde pudo jugar en la Liga del Departamento. Posteriormente fue a jugar a River Plate de Santander, entre el 2013 y el 2018, cuando Real Santander le puso el ‘ojo’ encima.

Sin embargo, su recorrido no ha sido un ‘camino de rosas’ y allí ha sido vital su familia.

Su papá y su mamá, Celina Sierra (ya fallecida), quien siempre le brindó la mano y “me daba de comer”, fueron claves en su joven carrera.

“Mi mamá me abandonó. Nunca tuve una mamá biológica. Entonces apareció Celina, quien me acogió en el barrio El Porvenir, con mi tía Yorlenis (Sierra), y ellas me criaron, me enseñaron el respeto y muchas cosas de manera personal”, recordó, con mucho cariño.