¿Continúa el 'veto' de la selección Colombia en contra de la santandereana Yoreli Rincón?

En 2022, la santandereana se refirió al veto que tiene en la 'tricolor' para Blu Radio: “Yo no juego en la selección Colombia desde el 2018. La verdad todos la saben, lo que pasa es que se esconde, yo estoy vetada desde hace cuatro años”.

De igual forma, en ese entonces dejó claro que nadie analizó su rendimiento, a pesar de sus buenos números.

“Desde hace cuatro años no hago parte de las convocatorias. El ‘profe’ Abadía jamás se ha comunicado conmigo en cuatro años ni nadie fue a Italia para ver mi rendimiento y aquí tampoco. Yo terminé como la máxima asistidora y en el equipo ideal de la Serie A”, dijo Rincón.

Para cerrar el tema, la jugadora mencionó que su conciencia está tranquila pues siempre ha tratado de hacer las cosas bien.

“Cuando tú tienes la conciencia tan tranquila y sabes cómo son las cosas, pues no te torturas por nada. No tengo que darle explicaciones a nadie ni esconder mis números, ahí en Google está. Tú sabes perfectamente que no es un tema futbolístico, entonces puedes dormir tranquila”, concluyó.

Sus números el mejor respaldo

Desde su regreso a Colombia, la '10' de Atlético Nacional ha brillado por sus acciones.