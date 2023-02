Cristopher Varela y su inconformismo frente a los rumores generados acerca de su salud.

El arquero Cristopher Varela volvió a entrenar con el Atlético Bucaramanga tras estar unos días afuera.

El deportista estuvo recuperándose por una molestia en el ligamento que rodea la rodilla y en un principio, según las opiniones generadas en redes sociales y sin el parte médico oficial del equipo, se presumía que su lesión era grave y que iba a estar por fuera de las canchas alrededor de cinco meses.

El arquero venezolano mostró su inconformismo sobre los rumores acerca de su salud.

“Gracias a Dios no fue lo que todo el mundo estuvo esperando, quiero hacerlo público, no sé qué señor publicó en su Twitter que mi lesión iba a ser de 5 a 6 meses, en Venezuela me está viendo mi familia y cuando vieron el mensaje me llamaron asustados, no viene al caso pero quiero hacerlo, me parece que estuvo mal”, sentenció Varela.

El deportista espera estar listo para volver al campo de juego el próximo domingo frente Atlético Nacional.