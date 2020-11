El entrenador de Atlético Bucaramanga, Guillermo Sanguinetti, defendió, como en sus mejores épocas de futbolista, la campaña que cumple con el equipo búcaro, en diálogo con la prensa de la Ciudad Bonita.

El estratega uruguayo aún considera que existen opciones matemáticas de clasificar entre los ocho mejores y, a pesar de recibir críticas por el juego de su club, indicó que el fútbol es de gustos y hay estadísticas que lo respaldan.

Frente a la calificación de una campaña desastrosa por parte de un periodista, Sanguinetti indicó que “cuando tomamos el equipo estaba en la posición 19, y ahora está en el puesto 12. No creo que sea una campaña desastrosa. Cuando asumimos tenía 11 goles en contra y tres a favor, y con nosotros tiene 10 goles a favor y 10 en contra. Le hemos dado mucho equilibrio al equipo, pero nos falta gol”.

Sanguinetti suma 11 juegos al frente del Atlético Bucaramanga por la Liga BetPlay, de los cuales ganó cuatro, empató tres y perdió cuatro.

A pesar de sumar 20 puntos, cinco menos que el octavo clasificado y con tres fechas por disputar, Sanguinetti considera que aún hay opciones para clasificar y reconoce, con relación al rendimiento, que “no se puede decir que es malo, no le veo; sacando el partido de Copa que nos tocó perder por un resultado abultado, no veo que estuviéramos lejos de conseguir el resultado en los demás partidos que perdimos, como contra Chicó, que fue una acción fortuita, fue un partido parejo, donde no nos crearon”.

En lo que tiene que ver con las falencias que le ha visto al equipo santandereano, Sanguinetti sostuvo que “nos ha faltado de mitad de campo hacia adelante cristalizar las acciones. Nos ha faltado mucho el gol, el gol de los extremos, de los volantes, son cosas que con cuatro o cinco goles más podríamos estar peleando más cerca el ingreso a los ocho”.

Y ante las posibilidades de seguir dirigiendo al Atlético en el 2021, teniendo en cuenta que su contrato finaliza a final de 2020, aseguró que “esto no es una cuestión mía personal, si soy el indicado para seguir o no; tengo las ganas de seguir, de armar un plantel, teniendo mi propia elección; pero no depende de mí, sino de los directivos que deben evaluar si sigo o no”.

En el próximo juego, por la fecha 18 de la Liga BetPlay, Atlético Bucaramanga recibe este sábado a Jaguares, desde las 4:30 p.m.