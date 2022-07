$!Curití: las huellas de una campeona

“Desde los ocho años me enamoré del fútbol, a los 12 años llegué a Botín de Oro, gracias al apoyo del profesor Expencer Uribe y la profe ‘Conva’”, afirma mientras esculca en su mente los recuerdos de por qué eligió este deporte.

Hoy, a sus 20 años, Mireya ya ha tenido la oportunidad de jugar al lado de grandes figuras, debutar como profesional, vestir la camiseta de la Selección Santander y hacer parte de un ciclo de Selección Colombia sub 20.

“Tenía que viajar sola porque mis papás no podían acompañarme, así que tuve que aprender a ser responsable de mi misma desde esa edad”, relata.





De vez en cuando se entrena en las filas del Real Santander, mientras espera la oportunidad de cumplir el sueño que tiene guardado en el corazón y en la mente: salir del país. Reconoce con certeza que su anhelo carece de apoyo, por ‘miedo’ de los dirigentes a creer en el fútbol femenino. Su gran modelo a seguir, es su ex compañera y compatriota Daniela Arias, quien comparte su posición en la cancha, y quien al igual que ella también dejó sus huellas en el suelo de arena de El Bueno.

Mientras espera y trabaja por su aspiración deportiva, no hace caso omiso a los consejos de sus mentores, y estudia contaduría pública en Bucaramanga. A las niñas que apenas comienzan el camino, les dice que no desistan. “Yo espero que en algunos años la liga sea de año completo, hemos avanzado poco pero sé que se logrará. Prepárense y entrenen”, concluye mientras mira a sus compañeras de la categoría sub 13, quienes se entrenan a la par.