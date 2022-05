Atlético Bucaramanga tiene dos compromisos definitivos esta semana por Copa y Liga Betplay. Mañana jugará ante Equidad en el estadio Alfonso López para pasar a la siguiente fase de Copa, y revertir un marcador que tiene en contra por 2-0.

El sábado ante Pereira, el equipo deberá ganar o ganar para clasificar a octavos de Liga. En rueda de prensa, el técnico Armando 'Piripi' Osma afirmó que el equipo está mentalizado para lograr los dos objetivos.

"Tenemos la posibilidad, en Copa tenemos que marcar dos goles para ir a penales, en el entrenamiento nos mentalizamos de que si hay que patear penales, hay que entrenar penales, y lo trabajamos".

Con respecto a los lesionados, afirmó que Dayro Moreno aún es duda para los compromisos pues tiene molestias musculares luego del choque que sufrió en el partido ante Patriotas. Durante el entrenamiento el jugador realizó trabajo diferenciado junto a Kevin, Alcocer, Víctor Mejía y Bruno Téliz, quienes también están en el departamento médico. Ronaldo Tavera tuvo un problema de contractura, pero desde ayer entrena con normalidad.

Además de ellos, Jefferson Gómez pidió permiso y se encuentra en Barranquilla realizándose un tratamiento de células madres por un desgarro.

"Yo no quiero tener en mi equipo jugadores dependientes, tenemos 30 hombres para jugar, si tuviéramos solo a Cárdenas, Moreno y 28 más, no estaríamos en la posición en la que estamos. Yo evalúo cada jugador, sé la capacidad de cada uno, miro cómo corre cada uno, sé en que jugada ya no puede más. Hablaré con Dayro hoy al finalizar, ayer me dijo que no podía, ya estamos a 24 horas de un partido, habrá que volverlo a evaluar. Sherman tiene cargas musculares de hace rato, tenemos que cuidar al jugador", agregó El 'Piripi'.

Respecto a la vuelta de los lesionados, afirmó que necesitan tres semanas de acondicionamiento físico desde el día en el que se les de el alta, para poder volver a estar en una convocatoria.