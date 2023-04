El vestuario del Deportivo Cali pasa por un difícil momento, el pasado miércoles, en la fecha 13 de la Liga BetPlay Dimayor, el conjunto ‘Azucarero’ perdió 3-0 contra Independiente Medellín, en el estadio Atanasio Girardot.

El equipo de la ‘sucursal del cielo’ jugó un partido pésimo, lleno de errores y su situación es compleja tanto en el semestre actual como de cara al descenso.

Jorge Luis Pinto ya no sabe que hacer

Posterior al encuentro el santandereano Jorge Luis Pinto no se hizo presente en la rueda de prensa del equipo, acción que no es habitual; en su reemplazo estuvo el asistente, también santandereano, Sergio ‘Barranca’ Herrera, quien explicó que el entrenador no se sentía bien.

“Es demasiado preocupante para todos nosotros, en el día a día y en el trabajo estamos buscando darle mayor seguridad al jugador y mantener la autoestima arriba. Hay que salir rápido de este momento”, señaló Herrera.

El integrante del cuerpo técnico también hizo referencia a la posible salida de Pinto de la escuadra.

“No creo que el 'profe' esté pensando renunciar, todos creemos que no es así. Es difícil esa situación, a todos nos duele por la situación del club, no gozamos de un buen presente”, concluyó.

Daniel Mantilla y su presunta renuncia

La derrota no es el único ítem que estuvo en discusión, según distintos medios nacionales, el futbolista Daniel Mantilla renunció al Cali después del partido. La decisión se habría tomado por una presunta falta de pagos que sumaría dos meses.

Si esto es cierto, el Cali tendría dos opciones. La primera, pagarle al jugador en menos de 15 días para evitar que Mantilla quede como agente libre; la segunda, dejar ir al jugador y trabajar en no dejar que este tipo de acciones sigan ocurriendo en la plantilla.

Desde Vanguardia intentamos comunicarnos con el futbolista para confirmar la versión pero no se tuvo una respuesta.

Enfrentamientos en el vestuario

Para cerrar, según el periodista ‘Pacho’ Vélez, el plantel entero se enfrentó en el camerino; demostrando una ruptura clara. La información fue compartida en el programa de ESPN F90.

“Me dicen personas que están cercanas al camerino que la situación se volvió muy tensa en el vestuario. Apenas normal, pero muy tensa. Hubo enfrentamientos de jugadores y está el profesor Pinto destrozado, abatido y se unión con parte de la dirigencia que estaba allí y piensan que seguramente él no va a continuar”, dijo Vélez.