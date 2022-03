El árbitro Wílmar Roldán dice que es mentira su retiro

El árbitro Wílmar Roldán desmiente los rumores de prensa que señalan que está próximo a retirarse de la actividad profesional.

Dice que está fuerte y si bien reconoce el paso de los años (tiene 42), advierte que su adiós no es inminente. Asegura que está vigente, tanto que esta semana viajará a Arabia, a donde cada año lo invitan a dirigir un partido de esa liga (ver para saber más).

EL COLOMBIANO habló con él de su presente y de los planes en el fútbol.

¿Es verdad que ya tomó la decisión de retirarse del arbitraje?

“No, para nada. Eso es mentira. Hay tres razones que harían que me retire y en este momento ninguna está presente. La primera, Dios no lo quiera, por una lesión. La segunda, que la dirigencia del fútbol no me quiera dar más partidos, y la tercera, por iniciativa propia. Por ahora sigo con la credibilidad de los equipos y los deportistas. Hace un mes recibí un premio de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) en el que votaron todos los jugadores para escoger el mejor juez del país. Entonces saber que les gusta cómo pito, creo que ese es el aliciente mayor que puede tener uno como árbitro”.

Varias veces ha dicho que quiere que lo recuerden bien y decidir a tiempo su despedida...

“Si yo sintiera que estoy mal, me haría a un costado. Es que la gente olvida que me tocan los partidos más bravos y en ellos pasa de todo. Algunos van a estar de acuerdo o no con mis decisiones en la cancha, eso es normal. Mire que yo estaba asignado para el partido Nacional-Medellín, pero amenazaron el árbitro que iba a pitar en Cali y los miembros de la Comisión Arbitral me dijeron que me necesitaban allá, porque yo ofrecía todas las garantías. Los equipos y todo el mundo lo saben, pero porque dos o tres personas no estén de acuerdo con mis actuaciones no quiere decir que esté en el declive de mi carrera. El día que lo sienta así, yo solito me voy. Vuelvo y lo repito, sé que está cerca mi retiro, porque no voy a durar toda la vida, por el paso inexorable de los años, por el relevo generacional, bueno, póngale el tinte que quiera. Llevo 20 años en el fútbol profesional y todo es muy relativo. Pero hoy estoy aquí fuerte”.

A usted le renovaron la escarapela Fifa, eso significa que está bien en conocimientos y en lo físico...

“Sí, claro. En septiembre de cada año la renuevan y yo la tengo. Llevo 15 años consecutivos con ella, gracias a Dios”.

¿Es verdad que no irá al Mundial de Qatar?

“Bueno, ese es otro tema y en este momento no estoy preseleccionado para ir a la Copa Mundo, eso sí es verdad”.

¿Y cómo asumió esa determinación de la Comisión?

“Yo fui a dos mundiales y estuve muy feliz por eso. Y que esta vez desafortunadamente no haya aparecido en la lista de preseleccionados, lo tomó con madurez. Si usted me pregunta si quisiera ir, obviamente diría que sí, hoy en día tengo toda la fuerza, la experiencia, el conocimiento y el reconocimiento para pitar”.

¿Es cierto que en sus planes está trabajar con la Federación, en concreto con la Comisión Arbitral?

“Sí, porque igual yo soy docente y también tengo alguna sinergia con el tema de capacitación por todo mi recorrido y por la experiencia. Son prácticamente 30 años de arbitraje, 15 de ellos en Fifa y casi 20 en el fútbol profesional colombiano, infinidad de partidos de finales, tengo mucho por enseñar a las nuevas generaciones, ya lo hago desde mi Corporación Casda. Pero todo depende, como siempre, de la dirigencia, que confíen en mis condiciones en el futuro, sea en la Federación, en la Conmebol o la Fifa”.

¿Cómo está su agenda internacional en las próximas semanas?

“Yo pité la semana pasada en la Copa Libertadores y como voy para Arabia, obviamente me ausentaré de acá casi 15 días. Cuando regrese, seguro será para la fase de grupos. En lo que no creo que vaya a estar es en la Eliminatoria porque Colombia está peleando la clasificación con varios equipos y hasta donde tengo entendido no habrá árbitros de los países que están en esa disputa”.

¿Cómo ve el tema de renovación en el país?

“Aquí vamos a tener buen recambio, ya que uno debe ir entregando las banderas a nuevos chicos. Hay tres en los que recaerá el futuro del arbitraje nacional: Alexander Ospina, de Armenia; Carlos Ortega, de Bolívar, y Alexander Hinestroza, de Chocó. En ellos también hay un buen futuro en el tema de representación internacional. Colombia siempre ha tenido buenos referentes, por décadas ha habido uno o dos que sobresalen y en estos tres chicos tengo mucha fe de que seguirán con la bandera en alto”.

Si le ofrecen ir a dirigir de lleno en Arabia, ¿aceptaría?

“(Risas)... Habría que estudiarlo. Vivo muy agradecido con la Federación, con la Dimayor y la Difútbol y una decisión de esas la consultaría con los presidentes que son los que me han mantenido estos años. Hace tres años me hicieron una oferta para irme a la China, antes de la pandemia, que no se cristalizó por esa situación de emergencia sanitaria mundial. Pero el día que llegue otra oferta la analizaría bien con la familia, y luego con los dirigentes que han creído en mí y me han apoyado. Si hay un acuerdo, me iría porque de todas formas es algo temporal, tres o cuatros años no más. No se pueden cerrar las puertas, sería algo consensuado”