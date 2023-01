"El Bucaramanga le cierra las puertas a quienes hicimos las cosas bien": Marvin Vallecilla

El lateral izquierdo Marvin Vallecilla, que se encuentra sin equipo tras finalizar su contrato con el Real Cartagena, el 30 de noviembre del año pasado, se mostró inconforme porque en el Atlético Bucaramanga le "cierran las puertas" a quienes hicieron las cosas bien.

"Por qué será que todos los jugadores que hicimos buena campaña en el Atlético Bucaramanga y queremos venir de nuevo con muchas ganas de dejarlo todo como lo hicimos en su momento nos cierran las puertas. Por qué será, Jhon Pérez es un excelente jugador y vea, algo pasa, pienso yo", comentó el futbolista en su cuenta de Twitter.

El jugador, de 31 años, le contó a esta redacción en días pasados que "estoy esperando que lleguen propuestas, tengo muchas ganas de jugar, pero tengo muchas más ganas de volver a jugar en Bucaramanga. Sé que hice las cosas bien, la gente me quiere y me conoce”, manifestó Vallecilla, quien se estuvo entrenando durante una semana con el cuadro ‘Leopardo’ y dijo que “me gustó, me sentí bien y Dios quiera que me den esa oportunidad, porque la verdad he tocado muchas puertas, pero no se me han abierto. Las ganas que tengo de jugar acá son muchas”.

El futbolista tiene claro el motivo por el que no siguió en Atlético Bucaramanga, de donde salió a finales de 2019.

“Mi paso por acá (Atlético Bucaramanga) no lo termino yo. Cuando llega el ‘profe Willy’ (Rodríguez) él toma las decisiones. Me quise quedar, hablé con ellos para renovar, pero él tomó las decisiones y creo que fue mala porque sacó a toda la base que estaba haciendo un buen trabajo”, afirmó el deportista.

Tras despedirse de la capital santandereana, Vallecilla fue a Pasto, donde “hice una buena campaña” y luego estuvo a punto de firmar con el América de Cali, pero tomó una decisión que cambió su carrera. “Iba a firmar con América, pero decidí hacerme una limpieza en una rodilla, creo que por eso me ‘apagué’ un poco, porque yo sonaba siempre para muchos equipos, pero al tomar esa decisión se me ‘apagaron’ muchas cosas. Me hice una limpieza en el cartílago, porque supuestamente tenía un problema ahí, tomé la decisión de operarme y pausar”.

Posteriormente pasó por el Atlético Huila y el Real Cartagena, en donde ha venido recuperando su mejor forma, según explicó, y ahora se viene “preparando” para dar el salto a la primera división.

“Estoy bien físicamente, sigo entrenando, esperando que lleguen las bendiciones”, agregó.

Finalmente, Vallecilla reconoció que la hinchada de Atlético Bucaramanga “me enamoró demasiado”, hizo autocrítica y dijo que ahora solo piensa en jugar con el cuadro ‘Leopardo’.

“Soy una persona más madura que antes. Aprendí mucho de los errores, me siento bien, estoy feliz de vivir en Bucaramanga, de saber que aquí siempre me han querido. Donde toco la puerta me dicen que vuelva, que mucha gente me quiere ver jugar acá”, contó el lateral izquierdo, quien no cierra las puertas a otros clubes, “porque es mi carrera, mi futuro”.