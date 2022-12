Linda Caicedo, considerada la mejor jugadora juvenil del mundo, asistió a la final del Mundial de Catar y desde allí publicó una frase que dejó a más de un hombre tocado. La atacante colombiana aseguró que el fútbol era un deporte de mujeres.

“El fútbol es un deporte para mujeres que los hombres aprendieron a jugar”, escribió la deportista de 17 años después de ver la final Francia vs. Argentina en el estadio Lusail de Catar.

La subcampeona del mundial sub17 de la India levantó ampollas –sobretodo en el género masculino– al afirmar que el deporte rey habría nacido con los pelotazos de las mujeres. Su comentario alcanzó las 32.000 reacciones.

“No es así, Linda. Fue un deporte originalmente masculino, que las mujeres han ido desempeñando muy bien y que es compartido ahora por todos. Por lo demás, te felicito por esta gran temporada, Dios te bendiga”, le escribió el usuario identificado como Carlos Andrés a la jugadora.

Hasta ahora la historia oficial señala que el fútbol nació hacia 1863 en Inglaterra cuando se creó la primera asociación de este deporte. Sin embargo, algunas comunidades precolombinas jugaban hacia 1.400 a.c el “juego de la pelota”. En este deporte, al parecer, los jugadores no podían dejar caer la pelota mientras intentaban insertarla por un aro.

“La verdad Linda apoyo tu protesta para que le presten atención al fútbol femenino, pero no comparto tu mensaje, creo que eso no va y lo sabes. El fútbol es un deporte masculino que las mujeres aprendieron a jugar y no es que suene machista pero es la realidad”, le señaló a Linda el usuario identificado como Jhon Anderson.

El comentario de Linda Caicedo, al parecer, responde a una campaña publicitaria de la empresa de mensajería Inter Rapidísimo, quien desde ya se comprometió a patrocinar el Mundial Femenino en el 2023.