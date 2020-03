El joven volante santandereano Andrés Felipe Amaya Rivera, es desde el pasado viernes nuevo jugador del Internacional de Porto Alegre de Brasil.

Nacido en Barrancabermeja, criado en Turbo, Antioquia y forjado en las divisiones menores del Atlético Huila, con el que debutó en Primera División a los 15 años, marzo 8 de 2017, afrontará ahora su primera experiencia fuera del país.

Cabe recordar que el joven futbolista santandereano estuvo en la lista de ‘The Guardian’, periódico inglés, que lo consideró en 2018 como uno de los 60 jóvenes más talentosos del mundo y ahora tendrá la oportunidad de mostrar su potencial en el balompié de los pentacampeones del mundo.

Si bien inicialmente Amaya Rivera llega a reforzar al equipo sub 20 del Internacional, en dicho club tendrá un contrato a préstamo hasta final del año, con la opción de comprar los derechos si es del interés del brasileño, claro que de darse la venta, ésta sería por el 60% del pase del jugador, y el conjunto huilense conservaría el 40% en caso de que más adelante sea transferido a otro Club del continente o de Europa.

“Gracias a Dios con trabajo las cosas se van dando. Ya estoy en Brasil, pero por ahora no me he comunicado con nadie del primer equipo”, señaló el joven futbolista santandereano al Vbar de Caracol Radio.

“Amaya tiene 18 años y juega como medio o como atacante por el lado derecho. Con 1,70 de estatura y 65 kg, se destaca por su velocidad y facilidad para superar la marcación adversaria con los dribles”, así describió al juvenil santandereano el medio brasileño Globo Esporte.

Andrés Amaya a pesar de que llega al equipo sub 20 del Internacional, ya tiene un recorrido destacado en el fútbol profesional. Ha jugado un total de 49 partidos en Liga y siete más en Copa, convirtiendo siete goles en total en el profesionalismo colombiano. Además, participó con la Selección Colombia en el pasado Mundial de Polonia, equipo en el que estuvo el también barranqueño Kevin Leonardo Mier Robles.

Cabe señalar que el último futbolista santandereano en jugar en Brasil fue Sherman Andrés Cárdenas Estupiñán, quien en 2016 militó en el Virória.