$!Esta es la historia de superación de Daniel Pedrozo, el santandereano en la Selección Colombia Sub-20

“Fue un momento único, sentía esa ansiedad, el querer entrar y ‘comerme’ la cancha, ya que era mi primer partido como profesional. Estuve feliz por cumplir ese sueño a esa edad. En el fútbol si uno no siente nervios, no tiene amor por él, pero estaba tranquilo de que iba a hacer las cosas de la mejor manera y así se dio”, contó el defensor central, quien estuvo hasta diciembre con Real Cartagena y todavía no conoce sobre su futuro.

Ser futbolista profesional es algo que no sale en un paquete de papas. Para lograrlo hay que trabajar duro, tener condiciones y sacar fuerzas de donde no se tienen.

En este mismo sentido, Pedrozo, que dice que está “listo” para el debut en la competencia el próximo 19 de enero ante Paraguay, recordó con mucho cariño que “me le volaba a mi mamá para irme a la cancha a jugar. Luego llegaba a buscarme y me regañaba. Son momentos que nunca se me van a olvidar. Es bonito recordar”.

“A veces se me escapaba, pero es muy juicioso y siempre le ha gustado el fútbol. Yo lo regañaba, lo castigada, pero ahí están los frutos”, recordó Martínez, quien no para de emocionarse cada vez que ve jugar a su hijo Daniel Esteban Pedrozo Martínez, el único santandereano que participará en el Sudamericano Sub-20 con la selección Colombia de esta categoría.

Doña Luz Karina Martínez Ballesteros no olvida la gran cantidad de veces que sacó, literalmente, de una oreja a su pequeño hijo que no paraba de escaparse de su hogar para ir a jugar fútbol, en la cancha de microfútbol del barrio El Rocío.

“Es increíble. Desde que arrancamos de Bucaramanga, no pensamos que iba a debutar tan rápido y a llegar tan lejos. La piel se me pone de ‘gallina’”, reconoció don Leonardo de Jesús Pedrozo, el orgulloso padre de Daniel.

“El ‘profe’ Nelson Maestre significó muchísimo, me enseñó muchas cosas. Es un factor importante para saber dónde estoy yo. Sé todo lo que me enseñó y le aprendí mucho”, agregó.

A pesar de que le faltan por vivir muchos capítulos en su carrera, pues apenas tiene 18 años, Pedrozo tiene ‘entre ceja y ceja’ el Sudamericano que disputará a partir del 19 de enero, en donde lucharán por un cupo para el Mundial de Indonesia.

“Soñamos con clasificar al Mundial, es lo que todos tenemos en mente. Vamos por eso y aparte queremos celebrar el título con nuestra gente. Somos una familia. Esperamos algo muy positivo para el equipo, tanto en lo individual como en lo colectivo. Estamos convencidos de que vamos a hacer un gran torneo, de que vamos a dar todo por este escudo y por la gente”, explicó el futbolista.

Con este reto y con la ambición de ser un defensor central que marque una época en el fútbol profesional colombiano, Pedrozo espera seguir llenando de orgullo a doña Luz Karina y don Leonardo, quienes “lo han sido todo, siempre me apoyaron, estuvieron ahí para mí y no me dejaron solo. Por eso cada día lucho y me supero por darle alegría a ellos, para cumplir sueños que tengo en mi mente para ofrecerle a ellos”.

Debutará ante Paraguay

La selección Colombia Masculina Sub-20 disputará el Sudamericano de la categoría, entre el 19 de enero y el 12 de febrero.

El elenco ‘cafetero’, que ya está concentrado en Bogotá, debutará el próximo 19 de enero ante Paraguay.

Dos días después medirá fuerzas ante Perú, mientras que el duelo ante los brasileños está pactado para el 25 de enero.

El cierre para Colombia será ante Argentina, el 27 de este mes.