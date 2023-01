“La expectativa es poder ganarme un lugar en el equipo. Sé que tengo que esforzarme mucho, que trabajar día a día muy fuerte y esperar la oportunidad que me dé el ‘profe’. Mi papá (Nelson Reyes) siempre me habla, me da consejos y el más importante es que siempre me entregue al máximo. Yo me debo a la ciudad, porque soy de aquí, a este equipo y voy a dar lo máximo que pueda cada vez que esté en el campo”, afirmó Reyes, quien se mostró ilusionado con ganarse la titularidad.

Lea también. De verde a rojo: Polémica por el posible paso de Giovanni Moreno al Medellín

Reyes destacó el trabajo que viene realizando con el argentino Gonzalo Lencina y dijo que se han “complementado bien”, y que se siente “cómodo” como delantero centro o como extremo.

Por su parte, Nicolás Silvestre, preparador físico del equipo santandereano, afirmó que están preparados para enfrentar a Alianza Petrolera, a pesar de las altas temperaturas de Barrancabermeja.

“Se está entrenando muy bien todos los días. Lo que se hizo hoy (ayer) es bajar un poco las cargas, pensando en los partidos de mañana. Trabajamos más sobre lo que necesita el ‘profe’ Raúl (Armando) sobre lo táctico, la pelota detenida y después con las estrategias típicas de hidratación y alimentación pensando en cómo afecta la temperatura en donde vamos a jugar el partido”, finalizó Silvestre.

Los horarios del debut

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, Dimayor, dio a conocer este martes la programación de las dos primeras fechas de la Liga BetPlay I de 2023.

Para el caso de los equipos santandereanos, el Atlético Bucaramanga debuta el martes 24 de enero, a las 8:00 p.m., ante Envigado en la ‘Ciudad Bonita’.

Lea también. ¿Pinta bien una Liga colombiana con varios refuerzos veteranos?

En la segunda fecha, el cuadro ‘Leopardo’ se verá las caras con Atlético Huila, el sábado 28 de enero en calidad de visitante, a partir de las 5:30 p.m.

Por su parte, Alianza Petrolera se estrena el jueves 26 de enero ante Boyacá Chicó, en Tunja, desde las 4:00 p.m.

El posible equipo titular

Se acerca el debut del Atlético y aunque aún hacen falta algunos jugadores para completar el plantel, ya existe una posible nómina tipo para iniciar la campaña.

En la portería, el colombo-venezolano Cristopher Varela será el encargado de brindarle seguridad al equipo.

La línea defensiva, de disputarse hoy la primera fecha contra Envigado, estaría conformada por David Gómez, Nicolás Marotta, Francisco Meza y Cristian Flórez.

Lea también. Video: Detalles del entrenamiento de Atlético Bucaramanga

En la mitad de la cancha, los hombres de contención serían Jork Becerra y Víctor Mejía, mientras que los responsables de la creación son Jáder Maza, Javier Reina y Bayron Garcés.

Entre tanto, en el frente de ataque figura Gonzalo Lencina.

Cabe recordar que Diego Chávez, Francisco Rodríguez y Aldair Zárate, quienes podrían ser titulares, no podrán actuar en el inicio porque están suspendidos.