Este miércoles arranca la tercera fase de la Copa BetPlay

La jornada iniciará con el juego entre Patriotas de Boyacá y Real Santander, en el estadio La Independencia de Tunja. A segunda hora se enfrentarán Atlético Bucaramanga y Envigado, en el Alfonso López; y cierran el miércoles Medellín frente a Once Caldas en el Atanasio Girardot.

El desarrollo de la jornada continuará el jueves con los compromisos Jaguares vs. Barranquilla, en Montería; Boyacá Chicó vs. Llaneros, en La Independencia de Tunja; y Deportivo Pereira vs. Boca Juniors de Cali, en el Hernán Ramírez Villegas.

El juego entre Alianza Petrolera y Millonarios se disputará el próximo 4 de agosto en el estadio Daniel Villa Zapata, debido a que el conjunto azul adelanta esta semana su participación en el torneo amistoso internacional en la Florida, Estados Unidos.

Los partidos de vuelta de esta fase se disputarán también el 4 de agosto, a diferencia del juego entre embajadores y petroleros, quienes se enfrentarán en el segundo partido de la llave el 11 de agosto.