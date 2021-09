Estos son los 10 jugadores más caros del fútbol colombiano

8. Álvaro Montero: Juega como portero para Deportes Tolima. Tiene 26 años y nació en la Guajira. Está valorado en 1,4 millones de euros. Ha hecho parte de la Selección Colombia, y ha sido tres veces campeón con el 'vinotinto y oro' en liga y copa. Jugó en São Caetano, San Lorenzo y Cúcuta Deportivo. Suma 171 partidos en equipos profesionales y 17 en Selección Colombia (sub 20, sub 21, sub 23, y de mayores).