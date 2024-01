Fabián Sambueza confesó el objetivo que lo trajo a jugar con Atlético Bucaramanga.

A sus 35 años, su recorrido por clubes como Atlético Junior, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe le han dejado el registro de distintos títulos tanto en la Liga BetPlay como en la Superliga.

Ahora, el centrocampista ofensivo tendrá un nuevo reto en su carrera deportiva al unirse al 'Leopardo', elenco con el que debutó el pasado domingo en la derrota ante el Junior en condición de visitante.

El argentino habló con los medios de comunicación y mencionó su postura frente a la plantilla 'auriverde'.

"La verdad, no es fácil irse perdiendo y tener buenas sensaciones. En el partido me tocó entrar, no lo jugué todo; sin embargo, en el primer tiempo pudimos hacerlo mejor, esos son los momentos en donde uno empieza a ganar y hacer historia", dijo Sambueza.