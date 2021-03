El fútbol femenino de Santander, que en los últimos años se ha consolidado con destacados resultados en los Campeonatos Nacionales, y con jugadoras en clubes grandes del profesionalismo y selecciones Colombia, vivirá un fin de semana especial, con motivo de la celebración del Día de la Mujer.

En medio de esta conmemoración, se llevará a cabo el Torneo Femenino sub 15, que contará con la participación de Botín de Oro, Estrella Roja de Piedecuesta, Girón y Leones de Floridablanca.

“Este certamen tiene como objetivo celebrar el Día de la Mujer, pero también es la oportunidad para que las jugadoras se fogueen y también para observar el desempeño de cara a las futuras convocatorias a la Selección Santander”, indicó el entrenador Spencer Alexander Uribe, quien se ha caracterizado por impulsar al balompié femenino de la región.

El sábado, en la Cancha Marte, se llevarán a cabo dos juegos: Botín de Oro vs. Estrella Roja (12:00 p.m.) y Girón vs. Leones (1:30 p.m.), y los dos ganadores disputarán la final el domingo, desde las 9:00 a.m., en el estadio Alfonso López.

También se llevará a cabo el cotejo entre Real Santander y Botín de Oro, en la categoría mayores, el domingo desde las 11:00 a.m. en el estadio Alfonso López.

Además del Torneo de Fútbol Femenino, en el marco de la Feria de la Mujer Deportiva, organizada por el Indersantander, se llevarán a cabo más eventos para las damas, entre ellos Festivales de Voleibol, Karate, Baloncesto y Natación, todos en la Unidad Deportiva Alfonso López.