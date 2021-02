Fuerte llamado del Atlético Bucaramanga al Comité Disciplinario y la Dimayor.

Atlético Bucaramanga se pronunció tras ratificarse la sanción de tres partidos del uruguayo Bruno Téliz, volante del equipo.

El conjunto santandereano anunció que acatará el castigo que impuso el Comité Disciplinario, pero se pronunció en contra de la forma en la que se determinó la supuesta culpa del jugador, que fue expulsado por el árbitro Diego Escalante en el partido que perdieron 2-1 ante Jaguares de Córdoba, el pasado 24 de enero.

Al parecer, la tarjeta roja se dio tras un cruce de palabras, al terminar el compromiso, entre Escalante y Téliz.

“Es evidente que ante dos versiones, en este caso la versión del oficial del partido (Escalante) vs. la versión del jugador, primó lo reportado por el árbitro. Sin embargo, lo legal no siempre representa lo justo, pues aun cuando no sea considerada la versión del jugador para desvirtuar la del oficial, el juzgador (el Comité Disciplinario) no puede pasar por alto sus deberes de revisar de manera integral el juicio que está cursando”, manifestó Jaime Elías Quintero, presidente encargado de Atlético Bucaramanga.

El directivo hizo un llamado para que en el futuro se garantice un “debido proceso” en este tipo de situaciones.

¿Por qué lo expulsaron?

Según reportó el Comité Disciplinario, Bruno Téliz fue expulsado por “emplear lenguaje ofensivo contra el árbitro central del partido”, Diego Escalante.