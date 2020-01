Hasta el viernes 31 de enero se podrán ver todos partidos de la Liga BetPlay por televisión abierta en Colombia, pues con la puesta en funcionamiento del canal WIN Sports +, los seguidores del balompié de nuestro país deberán empezar a pagar a su respectivo operador de televisión para poder tener el canal prémium y ver al equipo de sus amores o los partido más llamativos de Primera División.

“Es un canal en el que se van a poder ver todos los partidos de la Primera División, RCN o la televisión abierta no vuelven a transmitir. Cinco partidos irán por WIN Sports y dos irán por WIN Sport +”, señaló Jaime Parada, presidente de Win Sports.

Lea también: A pesar de la caída ante Alianza, técnico y jugadores del Atlético están conformes con el funcionamiento

Sin embargo, el ejecutivo dejó en claro que las dos primeras fechas del rentado nacional se podrán ver completas por ambos canales, pues WIN Sports +, estará habilitado hasta el 31 de enero para que los televidentes lo conozcan, se familiaricen con él y se animen a adquirir su servicio.

En cuanto a si era necesario un canal pago para ver el fútbol colombiano, Parada afirmó: “sí, si es necesario. Porque es el modelo mediante el cual se pueden traer los aportes o ingresos al fútbol colombiano. Además, este modelo se adopta por iniciativa de la Dimayor, que necesitaba ingresos, esto no nace porque WIN lo decidió. Este modelo no ha fallado nunca en el mundo, no debería fallar en Colombia”.

Lo que ofrece

El nuevo canal ofrecerá cada fecha todos los partidos de la Liga, tres de Torneo, cuatro de Copa y uno de Liga Femenina. También, los partidos de la Superliga colombiana. Los campeonatos de la Difútbol y hasta cuatro partidos de la liga turca, y en este momento también está ofreciendo todos los juegos del Preolímpico que se juega en Colombia.

El nuevo WIN Sports + ofrece señal HD y 24 horas de transmisión dedicada al fútbol y sin cortes comerciales, con programas especializados, noticieros y cinco nuevos programas.

Lea también: “Queremos un equipo que deje hasta lo último en el terreno de juego”: José Manuel Rodríguez

Además, la producción que se venía haciendo a ocho cámaras, pasará a 13, y en las finales llegará a 16 o 17 por partido.

Y añadió Jaime Parada que: adquirimos un software de análisis en vivo para ver los mapas de calor, recorridos, distancias, etc. Todo esto lo verán los aficionados en las posproducciones en los programas y de los partidos.

Sobre el canal WIN tradicional, el directivo anotó: “va a transmitir algunos partidos del fútbol colombiano en vivo, vamos a seguir apostándole al desarrollo de otros deportes relevantes, ciclismo, Copa Davis, natación, futsal y automovilismo, entre otros”.