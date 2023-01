¿Giovanni Moreno y Teófilo Gutiérrez al Atlético Bucaramanga? Esto dijo el presidente del club

Los nombres de Teófilo Gutiérrez y Giovanni Moreno han sonado para varios clubes del fútbol profesional colombiano, entre ellos el Atlético Bucaramanga.

Muchos aficionados búcaros se ilusionan con tener en el equipo de sus amores a jugadores de gran trayectoria, pero el presidente el club, Jaime Elías Quintero, desmintió que la institución tenga acercamientos con estos dos futbolistas.

"No hemos tenido acercamientos, no me parece adecuado ilusionar a la gente de esa manera", dijo el directivo, quien también sostuvo que está buscando patrocinador para el equipo.

Con relación a la nómina, agregó que "por el momento iniciaremos el campeonato con el plantel que tenemos y miraremos si sumamos dos jugadores más".

El cuadro 'Leopardo' debuta en la Liga BetPlay I de 2023 ante Envigado, en la 'Ciudad Bonita', el próximo martes 24 de enero.