Pumarejo Heins dijo que, así como las personas trabajan en otras actividades de la economía nacional, el fútbol también puede hacerlo y, más, cuando genera cerca de 50.000 empleos en el país.

“Así como la gente que trabaja en un banco, en una emisora, en la Alcaldía tienen el derecho y la oportunidad de salir a trabajar, a ganarse la vida, de igual manera el fútbol también tiene un lugar en nuestra economía. Son unos 50.000 empleos que se generan. Y si ellos (la Fedefútbol), hasta el momento, ha pedido jugar en su casa, nosotros tenemos que proporcionar y buscar la manera de que ellos puedan hacerlo”, dijo el mandatario de los barranquilleros a Emisora Atlántico.

Seguidamente anotó que “ellos (jugadores) tienen la oportunidad y el derecho de jugar fútbol, nosotros siempre estaremos dispuestos a que si la gente quiere protestar porque cree que no se puede jugar fútbol por alguna manera, lo puede hacer, pero que lo haga sin violencia”.

“Lo que hemos trabajado es que, si vamos a tener espectáculos deportivos, de entretenimiento social, cada día reforcemos más la ciudad para que esto no se convierta en un problema para la ciudadanía. Repito: lo que no podemos aceptar es que se limiten las libertades de los demás, por la decisión de unos pocos. La marcha pacífica no debería constreñir los derechos de otros. Pueden protestar, pueden, inclusive, pedir que no se haga una u otra actividad, lo que no quisiéramos es que se derive en violencia”, enfatizó.

“La petición a Barranquilla es que seamos siempre rebeldes como lo ha sido esta ciudad: contestaría, que cuestione las cosas, que nos ponga a prueba como siempre, pero que no lo haga de manera violenta ni limitando a los demás, porque tampoco eso es Barranquilla. Los que conocen la historia de la ciudad saben que siempre ha sido libre. Nadie la fundó, nadie la conquistó, Barranquilla se hizo. Porque nos juntamos y empezamos a discutir, a hablar y a hacer una vida. Así nació esta ciudad, de manera libre y contestaría y eso no lo podemos perder, nuestra alegría está en eso. Así que invito siempre al diálogo, siempre a la construcción colectiva”, terminó diciendo el alcalde de los Barranquilleros.

Hay que anotar que Barranquilla avaló la petición de la Conmebol para jugar los partidos Junior-River Plate y América-Atlético Mineiro, pero durante esos dos días hubo protestas que terminaron en desmanes en los alrededores del estadio Romelio Martínez.

Esta vez la capital del Atlántico también ha dado el aval para el cotejo entre Colombia y Argentina, el cual está programado para las 6:00 de la tarde del martes 8 de junio, pero en el estadio Roberto Meléndez.