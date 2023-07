Pasan los días y el Atlético Bucaramanga está cada vez más cerca de enfrentar el comienzo de la Liga BetPlay Dimayor 2023-II.

En las últimas horas se conoció que el primer encuentro del conjunto ‘Leopardo’ en el segundo semestre se jugará el viernes 14 de julio en el Estadio Polideportivo Sur a las 4:00 p.m. ante el Envigado.

Misael Martínez, una de las nuevas incorporaciones en el ataque del equipo, habló con los medios de comunicación sobre sus expectativas en el club bumangués.

“Esta es una linda oportunidad, el grupo se ha venido trabajando de la mejor forma, hemos estado trabajando en la unión y esperamos demostrarlo en la cancha”, mencionó Martínez.

Además de esto, señaló que se siente con confianza tras haber anotado en uno de los partidos amistosos del elenco ‘auriverde’.

“Tengo muy buenas sensaciones, me he sentido excelente. El cuerpo técnico y los compañeros del equipo me han ayudado mucho”, concluyó.

El segundo partido del Bucaramanga en la Liga será frente al Atlético Huila en condición de local.

Los pupilos de Alexis Márquez se estrenarán ante su público en el Estadio Alfonso López el sábado 22 de julio a las 2:30 p.m.

Otra de las nuevas caras, el argentino Emanuel Zagert también dialogó acerca de los objetivos personales y grupales.

“Al equipo lo veo muy bien, somos siete u ocho jugadores que llegamos, pero se nota un grupo bastante unido a comparación de lo que fue el primer semestre, eso es lo que dicen los compañeros. Espero a final de año poder celebrar un campeonato”, aportó.

En cuanto a sus principales características resaltó su habilidad en el juego aéreo.

“Soy centrodelantero y la verdad es una oportunidad linda para mí, un desafío, sé la historia de este club y vamos a ir por todo”.

Para finalizar, según lo revelado por la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, el equipo de la ‘Ciudad Bonita’ jugará el 31 de julio ante Junior en la ciudad de Barranquilla.