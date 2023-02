Hinchas de Junior le piden perdón a Juan Fernando Quintero.

Juan Fernando Quintero viene jugando bien, como ha sido su costumbre en los equipos que representa, pero su actual club, el Junior de Barranquilla, sigue sin conocer la victoria tras cuatro fechas disputadas en la Liga Betplay-2023.

El reconocido volante creativo, por quien varios clubes lucharon para contratarlo luego de terminar su vínculo con River Plate de Argentina, retornó al fútbol colombiano como el posible salvador de la crisis que vive el cuadro tiburón, pero este último aún no encuentra su camino triunfal.

Lleva diez partidos sin conocer la victoria por Liga, la última fue el 30 de octubre ante Jaguares (2-0) y en el presente torneo suma una derrota y tres empates, el más reciente el pasado jueves 0-0 ante Unión Magdalena.

Pese a no sumar los tres puntos en el Metropolitano, las voces hacia el creativo antioqueño no son negativas sino de aliento.

En redes sociales varios hinchas le piden a Quintero disculpas por pertenecer a una escuadra en la que no cuenta con compañeros con la eficacia, desequilibrio y jerarquía de él.

“Juanfer no merece jugar con ese poco de muertos...”, escribió en Twitter el usuario @jmmoralesheins.

“@juanferquinte10, qué pena ajena siento contigo con todos estos muertos con los que juegas! Qué partidazo te tiraste, loco”, prosiguió @IngPereira7; “@JuniorClubSA, qué pena con @juanferquinte10”, agregó @Hoverside.

Juan Fernando, por su parte, pidió tranquilidad en la rueda de prensa posterior al juego ante Unión calma, pues están seguros que saldrán del bache que se encuentran.

“Me siento muy tranquilo y seguro de que vamos a salir de esto. Y no me tengo que meter, pero son 4 fechas, no se ha acabado el mundo, tenemos que estar tranquilos. Soy una persona que confía, en los momentos difíciles, porque somos los únicos que lo podemos sacar”, aseguró.

Continuó con un mensaje para la afición: “nuestra hinchada es demasiado importante, hoy ves el estadio, apoyó y esa energía la necesitamos. En algún momento va a entrar, de mi parte, estoy confiado y seguro de que vamos a salir de esto. Soy una persona muy positiva y el fútbol, a raíz del trabajo, nos va a dar el premio al final”.