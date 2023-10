“Humildad. Cuando llegué a Europa, allá en el Sevilla, estaba Carlos Bilardo y él había sido mi entrenador en la Selección Colombia. Yo llego con un rótulo, que me habían puesto, de menotista. El fútbol en América se dividía entre los menotisas y los bilardistas. No sé qué dije yo, pero los periodistas le dicen a Bilardo que Pacho había dicho tal cosa. Entonces dijo: Pacho, que no hable todavía. Que cuando sea técnico hablé”.

Lea también. Claridad en la cima y dudas en la mitad de la tabla, así están las posiciones de la Liga BetPlay

Maturana recordó que se encontró cara a cara con Bilardo, quien le dejó un mensaje que no olvida. "A tí te han salido muy bien las cosas, pero vas a ser técnico cuando te quieran quemar el carro, cuándo no puedas salir a la calle, cuando llegues a la casa a llorar, cuando no puedas dormir. Ahí vas a comenzar a ser técnico".​​

Por esa razón, Francisco Maturana le envió un claro mensaje a Lucas González. "A uno le pasan cosas que indudablemente, sí lo van formando. Yo decía, yo vengo de un Mundial, vengo de ganar una Copa América y este me dice que no soy técnico todavía. Yo creo que ese es un buen mensaje, no sentirse técnico todavía, siempre está la posibilidad de ser mejor todos los días”.