James Rodríguez se encuentra por estos días en Estados Unidos, realizando la pretemporada con el Everton pensando en el comienzo de la Premier League.

Desde territorio norteamericano apareció en una entrevista para los medios oficiales del club inglés, donde aprovechó para hablar de varios temas, entre ellos, el de la Selección Colombia.

“Yo no tengo que demostrarle nada a nadie, lo que he hecho ha sido bien, solo tengo que divertirme en el campo”, dijo James cuando le preguntaron sobre su nivel futbolístico y su no participación en la Copa América.

Hablando de la posibilidad de volver a vestir la camiseta de la ‘tricolor’, el mediocampista manifestó: “Esperemos a ver qué pasa en Selección Colombia. Se están pensando algunas cosas a nivel personal, así que esperemos qué va a pasar en el futuro. Siempre pienso que hay que estar bien para que la Selección también pueda estar bien”.

“Si me toca estar desde afuera, poderles dar mucho ánimo y fuerza para que puedan ir a un Mundial, que es lo que el país quiere. Y si ya me toca hacer desde afuera o desde adentro, que no lo sé, hacer las cosas bien”, sentenció el futbolista de 30 años.

La Selección Colombia volverá a tener acción el próximo 2 de septiembre, cuando enfrente a Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas al mundial de Catar 2022.