“Nunca voy a olvidar el gol de Víctor Manuel Zapata a Universitario de Popayán, el día que el Atlético Bucaramanga ascendió a la Liga (26 de noviembre de 2015)”, ese día es el más feliz que le ha dado el equipo de sus amores a Jeison Velandia Flórez, un santandereano, diseñador gráfico de profesión.

Con 31 años encima, Velandia ha vivido las duras y las maduras con el equipo, en la A y en la B (Liga y Torneo), pero siempre ha estado a su lado. Muestra de su cariño, pues es hincha del equipo, es el diseño de la nueva camiseta, que ayer fue presentado en el hotel Punta Diamante, y que salió orgullosamente del ingenio de Jeison.

“Vengo haciendo un proyecto personal, desde hace dos años, en mis redes sociales, en donde hago propuestas de indumentarias de equipos, rediseños de escudos, porque es un tema que me apasiona, en donde he podido unir el diseño gráfico y el fútbol. Gracias a eso hubo buena acogida con las piezas gráficas que hice, y eso llegó a ojos de las personas de New Victory (marca que viste al Atlético Bucaramanga) y ellos me contactaron”, explicó Velandia.

Tras hablar con ellos, el joven diseñador presentó varias propuestas para los diferentes uniformes del equipo y los encargados de la firma eligieron.

“De uniforme titular presenté dos opciones, de suplente otras dos y de tercera una. Además de otra de entrenamiento. Me dieron mucha libertad creativa, para el tema del diseño”, afirmó.

Regresó al pasado

Velandia contó que se inspiró en los colores que históricamente han vestido al equipo: camiseta amarilla, pantaloneta y medias blancas.

“Quise que el equipo volviera a tener una identidad, porque en los últimos años no se sabía si el uniforme era con franjas verticales, horizontales, o todo amarillo, se había variado mucho. He visto que los grandes equipos del mundo tienen la misma esencia, entonces pensé que había que volver a esa esencia”, contó Jeison.

Y para ser consecuente con eso, tras la aprobación de la marca New Victory, se tomó la decisión de vestir al conjunto santandereano con camiseta amarilla, con vivos verdes en las mangas, pantaloneta y medias blancas, tal y como lo vistieron cientos de históricos jugadores años atrás.

Además, el segundo uniforme será casi todo blanco, con una franja con los colores de la bandera de Bucaramanga (amarillo y verde), mientras que el tercero será de color verde oscuro.

“Solo una persona que siente pasión por un equipo, puede hacer un diseño como el que yo hice”, finalizó Velandia, un enamorado del cuadro ‘Leopardo’.