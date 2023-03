Juan Fernando Quintero sostuvo que al Junior le "faltó jerarquía" para avanzar en la Copa Sudamericana.

Junior de Barranquilla, uno de los equipos que más fichajes anunció para la temporada 2023 y que trajo de nuevo a Colombia al volante antioqueño Juan Fernando Quintero, quedó eliminado de la Copa Sudamericana.

El cuadro que dirige Arturo Reyes perdió 1-0 ante Deportes Tolima y a pesar del nivel que muestra Juan Fernando Quintero, quien generó muchas opciones, no contó con el acierto de sus compañeros en la parte delantera y no pudieron darle vuelta al marcador.

Lea también. Video: ¿Se acabará la ‘sequía’ de triunfos del Atlético Bucaramanga cuando enfrente al Cali?

Al final del compromiso y con la rabia y la frustración de la eliminación, el volante antioqueño fue claro, “nos faltó jerarquía y marcar las opciones de gol que tuvimos en el juego”, sostuvo en la declaración a la transmisión oficial del encuentro.

“Lamentablemente no pudimos concretar, tuvimos opciones de gol, pero bueno esto es el fútbol el que concreta y el que tiene jerarquía a la hora de ser efectivo es el que pasa”, agregó el futbolista.

En su charla ante los medios de comunicación Juan Fernando Quintero enfatizó, “no me gusta hablar en primera persona, me gusta más en lo colectivo, pero se va uno un poco frustrado por el resultado, esto nos debe servir para que sigue. Hay que analizar que en estos partidos no solo es jugar bien, sino alcanzar los resultados, porque prefiero jugar mal y pasar a quedar eliminado”, concluyó el antioqueño.