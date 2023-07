Juan Fernando Quintero tuvo ‘novela’ para llegar a Junior de Barranquilla y ahora vuelve a ser el protagonista de otra para su salida, apenas seis meses después. El talentoso volante, que arribó hacia enero de 2023, era el gran golpe del mercado para el conjunto ‘tiburón’. No obstante, supuestas diferencias con el entrenador Hernán Darío Gómez precipitaron que saliera de manera sorpresiva.

Con el paso de las horas se empezaron a saber detalles de la situación; en principio, Fuad Char dio a conocer la molestia del jugador, al parecer, porque en un entrenamiento de días atrás el entrenador había decidido poner en el equipo suplente a Quintero, situación que no había sido del agrado del jugador, a tal punto que lo habría hecho tomar la decisión de partir de las toldas junioristas.

El primero en hablar sobre la salida de Juan Fernando Quintero fue el técnico del cuadro de Barranquilla Hernán Darío Gómez, en un principio aseguró que no tuvo ningún inconveniente con el jugador.

“No fue ni porque el Junior no le quisiera pagar, ni porque Junior se le mareara por la plata, ni porque tuvo problemas conmigo, ni porque tuvo problemas con el grupo, ni porque tuvo problemas con el cuerpo técnico, con nadie tuvo problemas”, explicó Bolillo ante la prensa.

Ante todos estos rumores de su salida del club “Tiburón”, el jugador manifestó en una entrevista con el canal de Win Sports, que el dueño de la verdad es el tiempo.

“Yo no soy de hablar mucho, esta va a ser la única vez que yo voy hablar del tema, la verdad es respetable, porque el narcisismo y la prepotencia y las cosas que pasan, hay que cambiar eso, por que si no no vamos a trascender”, aseguró el volante.

Por su parte, el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez entregó los motivos por los cuales Juan Fernando Quintero salió aparatosamente del club, la información entregada por el comunicador es bastante diferente a lo dicho por Bolillo Gómez.

Carlos Antonio Vélez escudriñó información hasta saber parte de las razones para que el jugador se fuera de Junior: “La versión de JF Quintero... serio distanciamiento con el DT. No comparte su manera de jugar, su estilo, su manejo y su trato. Quiere ganar títulos y cree que en Junior no lo logrará con la idea de juego actual. Se consideró relegado y maltratado”.

Ahora, intentando tener a la contraparte en todo el lío, explicó a detalle lo que pensaba el Junior: “Quintero quería que le compraran el pase. 1,5 millones de dólares. Renovación de contrato, que al precio actual, serían unos 4,5 millones más por tres años. En 6 meses jugo 7 partidos (mucho tiempo lesionado) lo que suponía un costo por juego de más o menos 450 millones de pesos”.

Junto a esto, también añadió que Junior realizó varios movimientos en sus finanzas para intentar llegar a los valores establecidos por el jugador; no obstante, la dinámica del fútbol colombiano no se permite llegar a dichas cifras: “Se hizo el esfuerzo, pero no se podía seguir con esos costos. No hay bolsillo que aguante. En el fútbol colombiano son cifras inmanejables (valores aproximados y al cambio de hoy)”.

Para terminar, Vélez confirmó que Quintero tenía el deseo de prolongar su vínculo en Junior, pero que ante la imposibilidad de satisfacer sus necesidades económicas, se apuntó a otra situación: “Conclusión a vuelo de pájaro... el jugador quería seguir si se cumplía con su pedido, pero como el club no podía hacer ese inútil y costoso esfuerzo, había que buscar una salida y se encontró en cabeza del DT”.