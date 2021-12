La barra está ‘brava’

Atlético Bucaramanga rechazó las agresiones verbales, que también se han convertido en acciones en contra de las sedes del equipo, en un comunicado que dio a conocer la institución.

“La junta directiva del club Atlético Bucaramanga manifiesta que hará caso omiso y rechaza todo tipo de agresión física y verbal por parte de algunos hinchas y periodistas, ya que nuestros principios siempre han sido el diálogo y la buena convivencia”, anunció el club.

Vanguardia conoció que, además de los ataques contra la sede del centro y de la sede donde se venden camiseta del equipo, se han presentado amenazas en contra de Óscar Álvarez, máximo accionista del equipo. Además, algunos empleados del club han sido amedrentados por seguidores del equipo.

¿Por qué los ataques?

Desde hace varios meses, por no decir años, muchos aficionados han pedido a Óscar Álvarez la venta del equipo, ya que piensan que con él como cabeza no van a lograr la anhelada primera estrella.

La incorporación de jugadores con una actualidad no tan alentadora, con una carrera corta o que vienen de ser suplentes en otros equipos, incluso de la segunda división, ha motivado a los seguidores a pedir la venta de las acciones del equipo.

A pesar de estos antecedentes, seguidores que consultó esta redacción coincidieron en que los hechos violentos no son la solucisón e invitaron a protestar de otras maneras.

“Con las vías de hecho no estamos de acuerdo, eso de los vidrios no estuvo bien. Pero da rabia y tristeza viendo los comunicados que saca el señor Óscar Álvarez. Él debe respetar a la afición, porque contrata jugadores baratos, dice que hay compromiso y no lo hay. El inconformismo de los hinchas es del 100%”, dijo Alberto Rueda, aficionado.

¿Qué dice el club?

Atlético Bucaramanga aseguró que, en cabeza de su máximo accionista, busca lo mejor para el club.

“En cabeza del ingeniero Óscar Álvarez, la junta directiva quiere manifestar su compromiso con la institución teniendo como principios la rectitud y la transparencia. La intención siempre ha sido buscar la mejor representación en beneficio de la ciudad y su hinchada”, agregó el equipo.