La defensa, el talón de Aquiles del Atlético Bucaramanga

Con bronca por perder dos puntos de oro en el último minuto en el juego ante Pereira, con la preocupación de completar 15 partidos seguidos recibiendo goles, pero con la fe intacta en la clasificación se muestra el cuerpo técnico y el grupo de jugadores del Atlético Bucaramanga.

Del juego ante los ‘matecañas’, que se saldó con un empate 1-1 luego de los goles de Carlos Henao (40’) por los santandereanos y Rafael Navarro (94’) por los risaraldenses, el entrenador búcaro, Néstor Craviotto, indicó que “hicimos un buen primer tiempo y un segundo tiempo donde Pereira nos manejó la pelota y más cuando quedamos con un hombre menos (expulsión de Bruno Téliz). Nos genera bronca el hecho de que se nos escapó en el final, como el ‘córner’ a favor que lo perdimos enseguida, pero son circunstancias que hacen al juego. Pereira es un equipo que venía de ganar cuatro partidos seguidos y no era fácil”.

Lea también. James Rodríguez volvió al gol y pide pista en la Selección Colombia

Precisamente, de la desatención del bloque defensivo en la recta final del cotejo, Craviotto señaló que “hay muchas circunstancias del juego que tenemos que entrenar, pero no tenemos mucho tiempo para entrenar tantas cosas porque tenemos partidos seguidos; igual trabajamos pero el fútbol es impredecible, da bronca, pero es lo que sucede. Se nos escapan dos puntos importantísimos, pero este punto también sirve por el exigente rival, hicimos un papel digno”.

El Atlético, con la igualdad, sigue por fuera del grupo de los ocho mejores de la Liga BetPlay II de 2021 con 22 puntos y con cuatro partidos por disputar tendrá que registrar alrededor de ocho o nueve unidades para conseguir el paso a los cuadrangulares semifinales.

Lea también. Rigo está que corre en Santander

“El grupo viene mostrando valentía en todos los partidos, siempre luchamos los partidos, siempre tenemos oportunidades, Pereira venía muy bien. Hicimos el partido que teníamos que hacer, queremos jugar mejor, pero a veces el rival no te permite. Ahora se viene Envigado, que es un rival durísimo, y trataremos de hacer lo mejor para seguir en carrera por la clasificación”, indicó el DT del club ‘Leopardo’.

Preocupación en la defensa

Con el juego ante Pereira, el Atlético Bucaramanga llegó a 15 duelos sin sacar su arco en ceros. La última vez que terminó con la valla invicta fue el 18 de julio de 2021 en la primera fecha contra Patriotas, al que derrotó 2-0 en Tunja.

Lea también. Santandereano Mateo Amado, campeón nacional de MTB en la modalidad maratón

Desde entonces, las fallas del sector defensivo han sido la constante y muchos puntos se perdieron a causa de eso, aspecto que tiene muy preocupado al arquero Juan Camilo Chaverra quien aseguró que “es difícil la situación en lo defensivo porque nos convierten en todos los partidos, a veces me siento mal porque no logramos sacar el arco en ceros y al final no tuvimos la concentración suficiente para poder despejar la pelota. Esperemos que podamos hacer mejores partidos en defensa y sacar el arco en ceros”.

Pero Chaverra, que a pesar de recibir anotaciones se ha destacado, confía en la respuesta positiva del grupo. “Yo creo que se viene mejorando mucho, hemos mejorado en casa sacando resultados, sabemos lo que nos estamos jugando, tenemos presión de todos lados y esperamos que el sábado contra Envigado consigamos la victoria para seguir con la ilusión de la clasificación”, dijo el arquero.