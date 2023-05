Dejar en 14 las fechas sin ganar en la Liga BetPlay I de 2023 en la consigna de Atlético Bucaramanga en su enfrentamiento en casa, este sábado a las 4:05 p.m., ante Unión Magdalena.

El cuadro santandereano vive un momento de incertidumbre, con un desempeño futbolístico para el olvido y con la mirada puesta en el futuro para reacomodar las cosas de cara al siguiente semestre.

Con apenas 14 unidades de 51 posibles, los orientados por Alexis Márquez desean alejarse de la última casilla, que por ahora está en manos de Once Caldas.

Al frente, estará un ‘Ciclón Bananero’ comprometido con el promedio del descenso y que únicamente suma tres puntos más que su rival de turno.

“La intención es ganar, estamos en deuda con nosotros mismos y con la afición en el tema de resultados, hemos demostrado que tenemos cómo llegar al arco rival, pero tenemos que ser contundentes y también ya demostramos que podemos sacar el arco en cero, como lo hicimos en Tunja”, afirmó el director técnico del Atlético.

A la hora de los balances y la autocrítica, Cristian Subero, defensor del equipo, búcaro sostuvo que “en lo personal ha sido un semestre aceptable, he tenido partidos malos, partidos buenos, más que todo en lo grupal he podido aportarle al equipo, pero este ha sido el semestre donde más bajo hemos tenido el desempeño tanto en lo grupal como en lo individual. Estamos en deuda con la institución, con la hinchada, porque no conseguimos lo que queríamos como grupo”.

Para este juego, una de las principales bajas del cuadro ‘amarillo’ es el mediocampista Javier Reina, quien presenta una lesión que le impidió entrenarse con regularidad.

De esta manera, se esperan novedades en la formación titular, que estaría conformada por Cristopher Varela; Cristian Subero, Nicolás Marotta, Carlos Henao, Cristian Flórez; Víctor Mejía, Francisco Rodríguez, Diego Chávez, Jader Maza, Juan Marcelín; y Gonzalo Lencina.

Por otra parte, durante esta jornada se podría esclarecer el panorama de algunos equipos que buscan el paso a los cuadrangulares semifinales.

Uno de los duelos más llamativos lo protagonizarán Millonarios y Santa Fe, que se enfrentan el domingo a las 6:20 p.m. en el estadio El Campín.

Los ‘embajadores’ buscan confirmar su nombre en las finales y los ‘cardenales’ esperan allanar el camino de la clasificación.

También genera expectativa el cotejo entre Nacional y Chicó, también el domingo, a las 4:10 p.m.

Los dos conjuntos son animadores de primer orden del certamen y están a una victoria de ingresar a la denominada ‘fiesta de fin de año’.

Otro que busca su lugar entre los mejores es Alianza Petrolera, que con 27 puntos visita este sábado, desde las 6:15 p.m., a Deportes Tolima, que vive un mal momento deportivo.