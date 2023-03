La arquera del Atlético Nacional, Vanessa Córdoba, hija del histórico portero de la Selección Colombia, Óscar Córdoba, se mostró incómoda con una pregunta acerca de su orientación sexual en las redes sociales.

Vanessa se ha caracterizado por defender la igualdad en el fútbol femenino y siempre ha respaldado a las deportistas.

A través de Instagram, la portera respondió diversas preguntas, pero hubo una de un seguidor acerca de su orientación sexual y eso generó una contundente respuesta.

“No asumir la orientación de las personas por cómo se ven o lo que hacen. Así como les genera curiosidad la mía, espero que les genere curiosidad la de todo el mundo, independientemente de a qué nos dediquemos. Me parece particular que a las deportistas mujeres se nos pregunta mucho esto. En mi caso sí, solamente me gustan los hombres”, dijo Vanessa Córdoba.