A Daniela Arias se le sale una sonrisa cada vez que le hablan de la Copa del Mundo Femenino de Australia y Nueva Zelanda, en la que la selección Colombia estará presente.

Para la santandereana, que habló en exclusiva con Tribuna Deportiva, el Video Pódcast de Vanguardia, es claro que el cuadro ‘cafetero’ no va a ir simplemente a participar, ella y todas sus compañeras van por el título.

La futbolista, fiel a su estilo de ser directa, manifestó que quiere ser “campeona de la Liga” con el América de Cali, ganar el Mundial con Colombia y coronarse en la Copa Libertadores de América.

“Campeona de Liga, del Mundial, porque eso hay que hablarlo y declararlo, y campeona de la Libertadores. Esos son los tres objetivos para este año, pero hay que trabajarlo y estoy en un club donde siempre estaré en plenitud, donde me van a exigir y eso le gusta a Daniela Arias”, expresó la futbolista, quien agregó que no le gusta pensar “mediocremente. Me gusta pensar en el objetivo ganador”.

Orgullo santandereano

Arias, quien surgió al profesionalismo en el Club Botín de Oro, se mostró feliz por el llamado que recibió para integrar la selección Colombia en los amistosos que tendrán ante Francia e Italia, el 7 y el 11 de abril próximos.

“Estamos muy contentas porque es algo que nosotras, como equipo y con el cuerpo técnico, habíamos estado pidiendo tener este tipo de partidos, porque son un fogueo que necesitábamos, de talla internacional. Estamos contentas por lo que se está dando, a pasos lentos pero seguros”, explicó Arias, quien destacó que estos compromisos amistosos le permitirán “madurar” al elenco colombiano.

La santandereana agregó que en la Copa del Mundo, que se realizará entre el 20 de julio y 20 de agosto, quieren “hacer historia y dejar el nombre de nuestro país en lo más alto”.

Respecto a la forma de cuidarse para llegar en una gran forma al Mundial y evitar alguna lesión previa, Daniela destacó que sigue dando el “101% en los partidos” y afirmó que no piensa en cuidarse para el Mundial.

“Cuando entro a una cancha es en lo que menos pienso (una lesión). No pienso en que me tengo que cuidar para el Mundial, creo que cuando van a pasar las cosas suceden y soy de las personas que si tengo que dar el 101% lo voy a dar. Todo lo dejo en las manos de Dios. Obviamente nadie se quiere quedar por fuera de la convocatoria final, que es para lo que se trabaja”, afirmó la futbolista, titular en el América de Cali y en el combinado nacional.

La santandereana también tuvo palabras para Linda Caicedo, la ‘joya’ del fútbol femenino y que actualmente hace parte del Real Madrid.

“Nos sentimos muy orgullosas por lo que Linda ha hecho y logrado. Al final deja en alto a nuestro país y ver la evolución, como ha crecido. El talento lo tiene y ver que es una jugadora que ya tiene más consciencia, se cuida mucho más, a pesar de la corta edad. Va por un buen camino y la idea es que siga viendo el ejemplo de las mayores”, dijo la zaguera.

Finalmente, tras ser consultada sobre quién es más difícil de marcar entre Caicedo y María Catalina Usme, Arias dijo que “para mí es más difícil marcar a Cata, porque de la nada sale con un enganche y uno no sabe si le va a pegar, si va a dar un pase o una pared, entonces para mí es más complejo, porque Linda, que también tiene el factor sorpresa, es una jugadora con más velocidad”.