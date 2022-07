Línea de tiempo: así ha “evolucionado” el fútbol profesional femenino en Colombia

2016: Se hicieron los primeros acuerdos para la realización de una liga profesional de fútbol femenino en Colombia. El primer anuncio formal se realizó en marzo, después de que la Dimayor y los clubes colombianos asociados acordaran que las mujeres tendrían un espacio para jugar de manera profesional. Además se pactó la creación de la Comisión de Fútbol Femenino, ente encargado de estructurar el campeonato a partir de ese momento.

2017/18: En 2017 se jugó oficialmente la primera Liga Profesional de Fútbol Femenino en la historia de Colombia. El partido inaugural se dio entre Deportivo Pasto y Cortuluá el 17 de febrero a las 4:45 p.m. en el estadio Departamental Libertad. En el primer torneo participaron 18 equipos de doce regiones: Santander (3), Valle del Cauca (3), Bogotá (2), Cundinamarca (2), Antioquia (1), Bolívar (1), Boyacá (1), Huila (1), Magdalena (1), Nariño (1), Quindío (1) y Risaralda (1). 103 encuentros se jugaron entre ida y vuelta en una fase de grupos. Además, cuartos de final y una única final.

El primer ganador de un partido profesional de mujeres fue el conjunto vallecaucano con un resultado de 1-2. La primera fémina en anotar un gol como profesional fue Marsy Cogollos a los 13 minutos de los 45’ iniciales. El equipo que se quedó con el primer título femenino, fue coincidencialmente quien también se llevó el primero en la categoría masculina en toda la historia: Independiente Santa Fe. El subcampeón fue el Atlético Huila. Además de su paso a la Copa Libertadores Femenina, las ‘rojiblancas’ de aquella escuadra obtuvieron becas de estudio en la Universidad Sergio Arboleda.

Dentro de la primera nómina campeona en la historia del Fútbol Profesional Femenino en Colombia, se encontraban Kimika Forbes, Chinyelu Asher, María Morales, Carol Sánchez, Viviana Acosta, Liana Salazar, Gabriela Huertas, Melissa Herrera, Leicy Santos, María Peraza, Lady Andrade, Angie Castañeda y Oriana Altuve. El director técnico fue Agustín Julio.

2018/19: Después de empezar con un gran impulso, desde esta temporada se comenzó a visualizar lo que sería el declive y la falta de compromiso en torno a la Liga Profesional Femenina. Se esperaba nuevamente la participación de todos los clubes afiliados a la Dimayor y que además se realizarán dos competencias implementando el sistema de ascenso y descenso, se jugó un solo torneo con 23 equipos,​ ya que el Independiente Medellín declinó participar en aquel tiempo.

Para esta temporada cinco clubes hicieron su debut en Liga Femenina, aumentando de 18 a 23 equipos. Ellos fueron Atlético F.C., Junior, Atlético Nacional,​ Bogotá F.C. y Deportes Tolima. El campeón fue Atlético Huila luego de una reñida final ante Atlético Nacional. El cuadro ‘opita’ tuvo la participación de la santandereana Yoreli Rincón, y disputó posteriormente la Copa Libertadores Femenina.

2019/2020: Para el torneo de 2019, 20 equipos participaron y el gran campeón fue América de Cali. Con la llegada de la pandemia, las cosas empeoraron. En 2020, luego de estar en vilo toda competición que requiera contacto, en agosto se confirmó que se realizaría el torneo que posteriormente inició en agosto. A pesar de que el Ministerio del Deporte entregó 1,500 millones de pesos para la realización del torneo, la División Mayor del Fútbol Colombiano solo utilizó 900 millones y solo 13 equipos participaron. En la gran final de dicho año que se disputó el 13 de diciembre en el estadio El Campín entre Independiente Santa Fe y América de Cali, las capitalinas vencieron con un marcador global 4 - 1 a las vallunas y se coronaron campeonas nuevamente.

2021/2022: El declive del fútbol femenino fue inocultable cuando la Dimayor anunció en 2021 que el torneo, que suponía ser igualitario al masculino o al menos equivalente a lo que venía jugando en el pasado, únicamente duraría dos meses. Inició a mediados de julio hasta las primeras semanas de septiembre. En aquel torneo Deportivo Cali se quedó con el título al Independiente Santa Fe en la final.

2022: El presente año se jugó como era de esperarse el torneo del primer semestre, convirtiéndose en la sexta versión de la Liga Femenina. El calendario de inicio de año se pactó para iniciar en febrero y terminar en junio, justo antes de la llegada de la Copa América Femenina al país. En dicho torneo las campeonas fueron nuevamente las jugadoras de América de Cali, quienes jugaron el ‘clásico’ ante Deportivo Cali en la final, y rompieron el récord de asistencia en un partido femenil, en el estadio Pascual Guerrero.

Sin embargo, la paradoja más grande se dio cuando a pesar de ser la sede de uno de los eventos futbolísticos femeninos más importantes, la Dimayor anunció que no había Liga Profesional Femenina para el segundo semestre de 2022. Esto debido a que algunos de los clubes participantes manifestaron que no tienen los recursos económicos para financiar la participación de sus plantillas en el torneo. Solo siete cuadros dijeron que sí seguirían acudiendo al llamado femenino, como lo venían haciendo. No es viable la realización del mismo, ya que no habría quórum para el desarrollo de la misma, toda vez que el número de equipos no permitiría emparejamientos en cada una de las fechas. Entre los equipos que habían confirmado su participación estaban Medellín, Nacional, América y Deportivo Cali.

Hoy por hoy el futuro de cientos de mujeres que de una u otra manera viven del fútbol y quieren seguir ejerciendo su labor de manera profesional, sigue en vilo.