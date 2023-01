“Lo de Juanfer para Junior es un sueño, pero no es fácil”: Alejandro Char

Aunque la noticia de la llegada de Juan Fernando Quintero a las toldas de Junior para la presente temporada ha causado gran revuelo en Barranquilla y Colombia, lo cierto es que las pretensiones del jugador están altas y eso tiene el “negocio” en simples conversaciones, aunque se especula con la cifra que ganaría en caso de que concrete su presencia en el conjunto rojiblanco.

“Es lo que quisiéramos para Junior, pero no es fácil... ojalá, quisiéramos a Quintero para acá. Es un sueño, pero no es fácil. Económicamente no es fácil, sinceramente”, dijo Alejandro Char a los medios de comunicación que llegaron hasta el sitio donde en la noche del viernes se reunió con el exvolante de River Plate.

Quintero llegó a la capital del Atlántico en vuelo privado desde Medellín. Llegó hasta un sitio donde la familia Char tenía una reunión privada. Alejandro Char salió a recibirlo y los dos se metieron y se reunieron para hablar sobre un posible arreglo.

A la salida del sitio, Juan Fernando Quintero fue abordado por los periodistas, pero no dijo mucho. “Todavía no hay nada”, dijo en tres oportunidades, mientras se abría paso para meterse al vehículo que lo llevó hasta el aeropuerto Ernesto Cortissoz, donde lo esperaba un avión privado que lo regresó hasta el aeropuerto de Rionegro, en Antioquia.

Sobre la llegada Juanfer a las toldas rojiblancas, el exalcalde de Barranquilla dijo que “las posibilidades son altísimas, pero está el tema económico, ojalá se pueda resolver. Tengo que ser sinceros con ustedes, no es nada fácil”.

“Sería un refuerzo muy grande porque Junior quiere lo mejor para su hinchada”, terminó diciendo Alejandro Char.

Se especula que en caso de que Juan Fernando Quintero llegue a Junior, estaría recibiendo un sueldo entre los 800 millones y 1.000 millones de pesos, más un dinero adicional por logros. Lo cierto es que esto es mera especulación, porque el jugador también está en conversaciones con Flamengo de Brasil y un equipo de la MLS de Estados Unidos.

La novela de Juanfer y su llegada a Junior continúa y se espera que se aclare en las próximas horas, en las que sabrá si viene o no a vestirse de rojiblanco.