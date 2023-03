El 10 de enero del presente año, el Atlético Bucaramanga nombró a Mauro Silva como nuevo entrenador del equipo femenino; el bogotano, asumió la dirección del conjunto a pesar de no tener una nómina armada y de contar con poco tiempo de cara al torneo nacional.

A sus 31 años, Silva tomó el reto más grande de su carrera: dirigir un club de Primera División en el fútbol profesional femenino; sin embargo, dos meses después, sus aspiraciones llegaron a su fin, pues se hizo oficial por parte del estratega el rompimiento del vínculo con la institución.

“Lastimosamente el proceso que me dijeron que iban a respetar y demás no lo respetaron, son cosas que pasan, no quisieron creer en el proyecto y es fútbol. En el Bucaramanga se vive de resultados y esta vez no lo logramos. Igual se dejó una gran base”, mencionó el entrenador, quien el pasado martes 14 de marzo dirigió a la plantilla en su último entrenamiento.

La escuadra femenina ha disputado cuatro partidos, en los cuales no logró ganar y se ubica en la última casilla de la tabla de posiciones del campeonato.

“El objetivo claro era armar un proceso y que pudiéramos entrar en los ochos finalistas; lastimosamente, no logramos sumar unidades, creo que hicimos un buen equipo con jugadoras de un promedio de edad de 20 años”, agregó el entrenador.

Se espera que en las próximas horas el club oficialice al nuevo cuerpo técnico.