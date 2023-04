“Me han dicho que demande el partido, pero dije que no”: Tulio Gómez tras desmanes de la hinchada de Nacional

Tras los desmanes ocurridos este fin de semana en el estadio Atanasio Girardot entre un sector de la barra Los Del Sur e integrantes del Esmad, el encuentro entre Atlético Nacional y América de Cali, reconocido históricamente como uno de los clásicos del fútbol colombiano, quedó aplazado en medio del apretado calendario de la Liga Betplay y la participación internacional del cuadro antioqueño en la Copa Libertadores.

Esto se suma a que Nacional se quedó sin estadio, ya que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que no prestará el escenario deportivo administrado por el Inder para los encuentros del cuadro verde tras los hechos violentos que dejaron 89 heridos y ocho capturados.

“No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando a la gente en las calles”, escribió Quintero en su cuenta de Twitter.

El presidente del club, Mauricio Navarro, indicó este lunes que, ante la negativa de la administración local de prestar el Atanasio, han recibido varias ofertas para jugar en otras ciudades. “Nos han ofrecido las ciudades de Cartagena y Villavicencio”, pero advirtió que “Pereira es la segunda sede de Nacional”, eso quiere decir que el estadio Hernán Ramírez Villegas sería la primera opción para que el cuadro paisa oficie de local este jueves ante Melgar de Perú, en la segunda fecha de la fase de grupos de la Libertadores.

Por ahora, la prioridad del club es buscar dónde jugar, pero, ¿qué va a pasar con el partido ante América? Pese a que Navarro no se ha referido al tema, Tulio Gómez, dueño del equipo vallecaucano, tomó la vocería sobre el tema y, en un gesto de camaradería, se solidarizó con la situación del cuadro antioqueño.

En diálogo con Caracol Deportes, Gómez aseguró que el club está dispuesto a jugar “cuando se pueda” y descartó la idea de demandar el partido y así lograr que la escuadra americana gane los tres puntos en el escritorio.

“Nosotros nos solidarizamos con Nacional, jugamos el partido mañana o cuando se pueda. Si jugamos mañana hay que pasar el de Boyacá Chicó para el jueves. Pero tenemos que apoyar las instituciones. Me han dicho que demande el partido, pero les dije que no: América gana los partidos en la cancha”, afirmó Gómez.

Sobre lo sucedido en la tarde de este domingo en Medellín, el máximo accionista del cuadro vallecaucano indicó además que con las barras “hay que tener una relación de armonía y colaboración”, y agregó: “Pero si permitimos que gobiernen y administren, el día que queramos quitar beneficios nos extorsionan, invaden la cancha y generan violencia”.

“Hay que poner autoridad. Para que haya seguridad hay que tener autoridad. Aquí sancionan al cemento y no a los infractores, hay que sancionar al infractor. Al victimario, no a la víctima”, complementó Gómez.

En ese sentido, Gómez propuso que en los estadios se implemente un sistema de cámaras que permita a las autoridades identificar plenamente a quienes generan desmanes en los estadios. La idea del dirigente no es nueva, ya que esa propuesta hacía parte del proyecto de carnetización de los hinchas que adelantó la División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, hace unos años, para identificar a todo aquel que ingresara a los estadios del país. El proyecto; sin embargo, quedó en veremos.

