La décima fecha de la Liga BetPlay II dejó a Millonarios a tan solo dos victorias de confirmar su clasificación a la siguiente fase de la competencia.

Nadie sabe cómo frenar a los azules de la capital, que no conocen la derrota en lo que va de la liga y que seguramente avanzarán con varias fechas de anticipación.

Victoria azul

El elenco de la capital colombiana no encuentra rival y durante el sábado en la noche no tuvo muchos problemas y superó 2-0, con goles de Carlos Gómez (minutos 22 y 70) a Santa Fe.

“Lo de Gómez lo estamos tratando como a un jugador más, no como a una ‘joya’. Gómez está sintiendo que es humilde, se le dice que solo no va a ser bueno, lo estamos ayudando a que sea un gran jugador. Tiene cosas por aprender, pero no es un jugador para Millonarios es para la Selección Colombia”, manifestó Alberto Gamero, director técnico del cuadro azul.

Con este resultado, Millonarios llegó a 24 puntos, es líder sólido de la Liga y con ganar dos partidos más clasificará con anticipación.

En otros compromisos, Tolima y Patriotas no se hicieron daño y empataron sin goles, mientras que Atlético Bucaramanga derrotó 3-1 a Alianza Petrolera.

Además, el Deportivo Pereira empató 1-1 con el Once Caldas.

Léider Berrío (minuto 9) marcó para el elenco pereirano y Marlon Piedrahita (3’) lo hizo para los de Manizales.

Al cierre de esta edición se jugaban tres compromisos: Unión Magdalena ante el Atlético Junior, Medellín contra Atlético Nacional y América frente al Deportivo Cali.