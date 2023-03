Como en sus épocas de jugador, cuando iba con determinación a un balón dividido, pero también mostraba su calidad técnica para proyectarse al ataque e iniciar las acciones ofensivas, Juan Carlos Quintero, ahora entrenador en las categorías menores, habló con Tribuna Deportiva, el Video Pódcast de Vanguardia, del momento que vive en fútbol colombiano.

A la hora de ser consultado por los procesos de formación, inmediatamente fue con la ‘pierna fuerte’.

“Muy preocupado y ahí viene la autocrítica y esto es un triángulo, donde los chicos están en la cúspide y en los costados los formadores, la dirigencia y los padres; a nosotros se nos está exigiendo y está bien, pero quién educa al padre de familia y quién le hace ver al directivo que le debe invertir al fútbol formativo”, sostuvo el exjugador de varios equipos grandes en Colombia, entre ellos Millonarios, Medellín, Junior y Santa Fe.

El antioqueño, que también militó en el Atlético Bucaramanga, se quedó en la ‘Ciudad Bonita’, donde tiene su propio club y también ha incursionado en el Club Delfines, que se viene destacando en el Torneo de Villa Concha y recientemente también fue campeón de la Cancha Marte.

Quintero, además, se refirió al hecho de que los clubes están apostando por los jugadores experimentados.

“Es un tema delicado, hoy en día estamos más ocupados de un resultado que de formar. Para un técnico profesional no hay tiempo de formar, porque los resultados son imperiosos. Hoy es más fácil tomar un jugador maduro, ya estructurado, con procesos de formación estructurados, que jugársela con un joven que no tiene la estructura y que muchos, no todos, están pendientes de las redes sociales, de tinturarse el cabello, de ver que foto montan, es muy complicado porque ya ni fútbol ven. Nos estamos encontrando con chicos que dicen querer jugar al fútbol, pero no viven para el fútbol y a los experimentados les fascina ver fútbol, prepararse y eso se ve reflejado en nuestro fútbol”, indicó Quintero.

Además, teniendo en cuenta la evolución del balompié mundial, en todos los aspectos, para Quintero es indispensable “conseguir jugadores muy fuertes, en lo físico, lo técnico y lo mental; hay algo que se debe trabajar, que es el tema del fortalecimiento del gimnasio y eso no le gusta al jugador joven, en el Campeonato Sudamericano Sub-20 se vio, cuando habían choques la mayoría los ganaban los uruguayos, que también sabemos la mentalidad que tienen”.

De igual forma, el campeón con Junior de Barranquilla en 2004, recordó que “Gerson González (también entrenador) en su momento sacó un manual de convivencia para los jugadores y los periodistas que jamás tocaron un balón fueron los que más chistaron y simplemente hablaba de vivir para el fútbol, de ser un profesional a carta cabal; es lo mínimo que se le pide al futbolista, que se entrene, que se prepare, que viva para el fútbol y a los clubes, que se ocupen de los jugadores de escasos recursos para que puedan llegar bien estructurados”.

A pesar de las adversidades y el complicado momento del balompié nacional, Quintero reconoció que “el futbolista colombiano es tan bueno que con lo poco que se les entrega, sale a triunfar, pero si el fútbol estuviera más estructurado, estaríamos de igual a igual con los argentinos y los brasileños. Yo admiro, por ejemplo, al jugador argentino, que sin tener el talento del brasileño, le compite de igual a igual”.

A la hora de señalar a algunos de los responsables, Quintero también hizo un llamado para los directivos: “La parte dirigencial tiene mucha responsabilidad, nos hace falta algo de rebeldía y nadie levanta una queja, nos hemos vuelto pusilánimes y por eso nuestro fútbol va en una involución total”.

Quintero también tuvo elogios para el equipo profesional del Atlético Bucaramanga, de quien dijo que “tienen varios jugadores experimentados y eso será importante; me gusta el delantero (Gonzalo Lencina), no solo como finaliza sino como se involucra en el juego; el trabajo que desarrolla para recuperar la pelota es muy importante, Bucaramanga va a dar mucho de qué hablar”.

Y finalmente destacó que clubes como Pereira, Águilas y Envigado están haciendo cosas interesantes, con jugadores de destacada riqueza técnica y entrenadores jóvenes que le otorgan frescura al fútbol nacional.