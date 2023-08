Atlético Nacional no juega bien y su director técnico, el brasileño William Amaral, no tuvo inconvenientes en aceptarlo luego de la segunda derrota consecutiva de su equipo en la Liga BetPlay II de 2023 del fútbol colombiano, esta vez ante Águilas Doradas (2-0).

Pese a que sigue en la parte alta del fútbol colombiano, Atlético Nacional no tiene la regularidad esperada, por lo cual es centro de críticas en las redes sociales.

“El último gol que sufrimos de pelota quieta fue contra Patronato. Pasó hoy (miércoles), el equipo no estuvo bien, pienso que el contrario aprovechó las oportunidades, dos claras. Hubo momentos de superioridad, es un rival difícil. Es algo de todo junto, no se debe sacar muchas cosas positivas de un partido como este. El equipo no estuvo en el nivel, era para ganarlo, jugar bien, no se dio”, dijo William Amaral en la rueda de prensa.

El cuadro paisa dejó escapar la oportunidad de ser líder del torneo. Ahora es cuarto con 14 puntos, a uno de Águilas Doradas, que asumió el primer puesto.