Así lo han hecho saber a través de cánticos en cada partido de Junior, exigiéndole a Hernán Darío ‘El Bolillo’ que se desvincule de la institución; sin embargo, él no se da por vencido y persevera, ya con el objetivo de que todo pueda revertirse.

Los fuertes señalamientos al Junior de Barranquilla y, especialmente al proyecto que actualmente lidera Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez, no han cesado en las últimas semanas. El equipo no gana y siembra cada vez más preocupación entre los fanáticos, quienes parecen estar cansados por la situación y prefieren un cambio de aires en la dirección técnica.

La solución característica en las crisis de Junior, de acuerdo con la postura de los dirigentes, ha sido en contratar más refuerzos, ya pensando en la ventana de agentes libres que se aproxima. Esta ha sido la vieja confiable en el equipo barranquillero, más por iniciativa de sus dirigentes.

Ahora bien, revelaron una política muy curiosa para tener nuevas contrataciones. No radica en el nivel deportivo de sus jugadores, sino algo más íntimo para ellos: su situación sentimental y si están casados o no. Así como se lee, el gerente deportivo afirmó dicha situación.

El requisito para firmar con el Junior

A través de una entrevista con el medio Blu Radio, exactamente en el programa ‘Blog Deportivo’, el gerente Héctor Fabio Báez reveló más detalles del filtro que hacen para contratar jugadores, especialmente en el sentido de que prefieren a los casados.

“Estamos buscando que todo jugador que venga sea casado. Al muchacho soltero le cuesta”, indicó de entrada el dirigente de Junior de Barranquilla.

“Entonces hay que mirar unas situaciones... y si es soltero, ¿quién le cocina? ¿Dónde vive? ¿Cómo vive? Hay chicos que de pronto inician y no tienen ni siquiera un aire acondicionado. ¿En Barranquilla cómo esperar a un chico si no tiene aire acondicionado o no tiene un colchón?”, complementó Héctor Fabio Báez.

El gerente indica que, si bien parecen “nimiedades”, estos datos son significativos para escoger un jugador entre las filas de la escuadra barranquillera.