Tras los momentos de tensión que se presentaron en el Atanasio Girardot de Medellín, donde ‘hinchas’ de Atlético Nacional se enfrentaron con el Esmad, antes del partido del ‘verde paisa’ contra el América de Cali; el alcalde Daniel Quintero Calle, se pronunció a través de sus redes sociales acerca del lamentable suceso.

“No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando a la gente en las calles”, señaló el dirigente.

Los hechos dejaron 11 policías y 13 ciudadanos heridos, según lo reportado por la alcaldía de la capital antioqueña.