Nuevo escándalo involucra a Luis Sandoval: revelan video íntimo del exjugador del Junior con supuesta porrista.

Tras su polémica salida del cuadro tiburón, el exjugador de 23 años reapareció y nuevamente encendió los comentarios en redes sociales.

Resulta que, a través de Twitter, se filtró un video en el que Sandoval aparece con una supuesta porrista del Junior en condiciones bastante íntimas. Las imágenes fueron publicadas por una cuenta bajo el usuario de Amira @Latipton97.

En tan solo 11 segundos, Sandoval y la mujer se muestran apasionados mientras en el video aparece el siguiente mensaje: “Después que no me deje ‘Chino’ Sandoval, lo demás es cuento! No ves que él es todo”.

También se observa en la descripción del metraje el siguiente texto: “El Chino Sandoval con la porrista Carolina Noriega. Ella lo expone afirmando que El Chino hace los aportes económicos a la chica”.

Aunque el joven deportista ya no forma parte del equipo rojiblanco, las imágenes circulan en redes sociales y despertaron las críticas de varios seguidores del junior, quienes arremetieron contra el exjugador caleño.

¿Por qué el Chino Sandoval salió del Junior?

Atlético Junior decidió ponerle fin al contrato del jugador Luis Sandoval porque estaba involucrado, junto con otros jugadores, en actos de indisciplina.

Después de la derrota 2-0 en Manizales ante el Once Caldas en la fecha anterior, el equipo tiburón regresó a entrenamientos el lunes y allí el técnico Hernán Darío Gómez detectó que Luis Sandoval había llegado en condiciones difíciles para trabajar de manera normal.

La prensa en Barranquilla aseguró que el delantero se presentó a su sitio de trabajo bajo los efectos del alcohol, lo que obligó al técnico Hernán Darío Gómez a apartarlo del plantel profesional.

La versión la corroboró el mismo Atlético Junior que, a través de un comunicado, aseguró que Sandoval llegó al sitio de entrenamiento “en condiciones no aptas para el desarrollo de la actividad de un deportista de alto rendimiento”.

Agrega el onceno de Barranquilla que, “cumplido el debido proceso, el club ha decidido rescindir el contrato que lo vinculaba a la institución”, protocolizando así la salida de un futbolista con grandes condiciones, pero con muchos problemas disciplinarios.

A los otros jugadores involucrados en los mismos actos de indisciplina se les abrió un expediente disciplinario y lo más seguro es que reciban una fuerte multa económica. Son ellos: Ómar Albornoz, Walmer Pacheco, César Haydar y José Ortiz

